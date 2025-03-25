Собственный народ для Зеленского оказался страшнее России

Вадим Москаленко.  
25.03.2025 09:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Украина


Расширение полномочий на насилие полиции и Нацгвардии свидетельствует, что киевские власти готовятся к серьёзным столкновениям с населением.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский общественный деятель, бывший судья Киевского райсуда Харькова Денис Невядомский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Расширение полномочий на насилие полиции и Нацгвардии свидетельствует, что киевские власти готовятся к серьёзным...

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«Легитимной целью Майдана, кроме экономических требований, там, ассоциации с ЕС, было и препятствование диктатуре. Мы помним, что наибольшее кровопролитие произошло после того, как проголосовали «диктаторский закон». Скажу как юрист, те «диктаторские законы» и рядом не стоят с теми законами, которые приняла нынешняя власть, нынешний парламент и подписаны президентом. В ту же копилочку ложится новость и о том, что Украина усиливает пограничные войска», – сказал Невядомский.

Ведущий согласился с собеседником и добавил, что для того, чтобы следить за тем, кто будет убегать с Украины, на границе уже усилили личный состав, подвезли вооружения и дроны, которые так нужны фронту.

«Давайте посмотрим приоритет. Если для вас важнее, чтобы граждане не убегали из страны, причём, не потому что вы создаёте социальные предпосылки, а физически не даёте уехать. Если для вас важнее вооружить Нацгвардию, бывшие внутренние войска, которые заточены ещё со времён Ивана Грозного, как опричники, на войну с собственным народом и совершенно неспособны воевать с врагом внешним, это говорит о том, что Россия оказывается для нашей власти не самый главный враг», – прокомментировал экс-судья.

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