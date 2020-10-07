07.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Собянин не уберег Чубайса от коронавируса


Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусом.

Об этом он сам сообщил с своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется. Компания продолжает работать на удаленке. Лишний раз убедился в правильности этого решения. Нельзя недооценивать опасность», – написал Чубайс.

«Анатолий Чубайс заболел Covid19. Мы дожили до того дня, когда подобная новость не влияет на российскую экономику и политику вообще никак. Поправляйтесь, дорогой А. Б.!», – написал в телеграм-канале либеральный политолог Станислав Белковский.

Иначе отреагировал на новость его коллега Марат Баширов.

«Это крест какой-то этого года. Ну в тюрьму, но не КОВИД19 же! Анатолий Чубайс родился в 1955 году, то есть ему 65 лет (не уберег его Собянин). И не где-нибудь он уродился, а в г.Борисов, Белорусская ССР», – написал Баширов.


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