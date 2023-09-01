«Событие недели»: социологи обнародовали реакцию россиян на гибель Пригожина

Елена Острякова.  
01.09.2023 21:19
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Социология, Спецоперация


Гибель руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала самым упоминаемым событием августа в социсследовании иноагента «Левада-Центр».

Причем на фоне трагической новости увеличилась доля тех, кто одобрял деятельность Евгения Пригожина (с 34% до 39%), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гибель руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала самым упоминаемым событием августа в социсследовании иноагента...

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Доля тех, кто не одобряет его деятельность практически не изменилась (39% и 37% соответственно). Таким образом, в оценке фигуры Евгения Пригожина российское общество разделилось поровну.

Мнения россиян о причине авиакатастрофы также разделились. Четверть опрошенных (26%) склоняются к версии о трагической случайности, и пятая часть (20%) – к версии о мести Пригожину со стороны властей за попытку переворота.

Около 16% респондентов вообще считают, что Пригожин сам подстроил катастрофу и на самом деле жив. Примерно столько же (14%) верят в то, что за терактом стоят иностранные спецслужбы.

Аналогичные тенденции зафиксировал и ФОМ, пишет в своем тг-канале политолог Михаил Карягин.

«Куда важнее то, как именно респонденты отмечали это событие: «взрыв самолета с Пригожиным», «Пригожина сбили», «Пригожина убили», «разбился, не разбился – непонятно». К сожалению, ФОМ не дает детализацию внутри самих событий недели, какие интерпретации оказались наиболее заметными.

Отличительная черта конспирологических теорий – их живучесть в силу рационализации иррационального. Это значит, что информационная тень Пригожина будет и дальше периодически появляться в повестке», – пишет Карягин.

Историк Модест Колеров считает, что гибель Пригожина даже не войдет в школьные учебники.

«В учебники должен войти мятеж Пригожина 23-24 июня 2023 года. Он был первой попыткой вооруженного государственного переворота после мятежа Корнилова в 1917 году. И он должен быть в учебнике», – написал Колеров.

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