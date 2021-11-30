События ускоряются: Казахстан толкают на путь «евроинтеграции» союзом с Турцией

В Казахстане после прошедшего стамбульского саммита, где была провозглашена Организация тюркских государств (ОТГ), не прекращаются пантюркистские конференции и мероприятия, а Анкара и Вашингтон в знак благодарности за послушание дарят Нур-Султану свои подарки и военные игрушки. Параллельно этому укрепляется и прозападная псевдооппозиция, проводящая в стране разрешенные антироссийские митинги.

Так, 26 ноября в южно-казахстанском городе Туркестане, объявленном в марте сакральным местом для всего тюркского мира, прошла во многом символическая международная конференция под названием «Модель Назарбаева»: курс на интеграцию тюркского мира», организованная Советом по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева и Международным казахско-турецким университетом им. Х. А. Ясави.

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Примечательно, но в первый день мероприятия прошла пленарная сессия «Нурсултан Назарбаев – архитектор тюркской интеграции». В качестве модератора выступил исполнительный директор Фонда Нурсултана Назарбаева и один из создателей современной Конституции, давшей неограниченные полномочия Елбасы, Игорь Рогов. Ясно, что таким образом выпячивалась особая роль «лидера нации» в собирании тюркских земель и в инициировании создания самого ОТГ.

Важность этой конференции придавало и то обстоятельство, что в ней приняли участие главы конституционных судов Турции, Казахстана и Азербайджана, которые проводили в своих выступлениях мысль о совместимости государственных систем и необходимости уже политической консолидации в рамках ОТГ с целью формирования в будущем уже конфедеративного устройства.

По сути, конференция была логичным продолжением стамбульского саммита и его практическим развитием, так как здесь не случайно выступил вышедший из соросовских структур министр образования РК Асхат Аймагаметов. Как известно, именно он является проводником внедрения американских методов преподавания в средних школах. Тут же он отрапортовал о важности форсирования латинизации казахского языка в системе обучения в целях его максимального приближения к султанской письменности.

Ведь на саммите в Стамбуле не зря всеми главами стран-участниц было признано главенство именно турецкого языка, взятого в качестве образца и основы для реформирования собственных языков. Поэтому сейчас происходит банальное отуречивание в деле подчинения Анкаре и создания уже своего единого социокультурного пространства ОТГ.

Главная задача подобных конференций – навязать обществу данную повестку тюркской интеграции и формирования общей идентичности в рамках нового тюркского мира, как главной программной цели развития страны. Соответственно нельзя сводить эти мероприятия лишь к одной пропаганде, так как идет сознательное внедрение новых постулатов в образовательную, юридическую и политическую систему Казахстана, а следом и в других бывших советских среднеазиатских республиках.

Такое ускоренное становление этого геополитического проекта многие уже связывают с интересами Великобритании, которая продолжает в новых исторических условиях и при поддержке США осуществлять руками Анкары, Баку и Нур-Султана свою «Большую Игру» по отторжению Южного Кавказа и Центральной Азии от России и от влияния усиливающегося Китая. Роль же Нурсултана Назарбаева в этом процессе сводится именно к подталкиванию движения и своих коллег по региону в этом направлении.

Такой же точки зрения придерживается и казахстанский политолог Максим Казначеев, связывающий активность казахстанского руководства в деле создания ОТГ с зависимостью от правящего класса Великобритании.

«То, что именно Нурсултан Назарбаев озвучил идею трансформации – вполне объяснимо, с учетом тесных связей и его самого, и его ближайшего окружения с Лондоном. Возможно, это цена за прекращение расследования властями Великобритании вопроса происхождения многочисленной лондонской недвижимости казахстанской элиты», – отмечает политолог.

Так как дело пошло успешно, то в англосаксонском мире увидели в этом рвении подтверждение лояльности правящей элиты в Нур-Султане, после чего пошли первые поощрения и подарки. Так, неожиданно в тот же день 26 ноября, что проходила конференция в Туркестане, пресс-служба Национального банка РК распространила радостную новость о возвращении активов на сумму 536 милилонов долларов, арестованных с декабря 2017-го по делу молдавского миллиардера Анатола Стати в американском банке Bank of New York Mellon.

Напомним, что в этом же банке были арестованы в то же время и другие активы Нацфонда РК на сумму в 22 миллиарда долларов как раз перед визитом в Вашингтон тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева. Затем после встречи Елбасы с Дональдом Трампом Казахстан начал политику резкой геополитической переориентации, а теперь за особые заслуги перед англосаксами разблокировали уже и этот актив.

Молдавский олигарх Анатол Стати.

Возвращение средств и закрытие дела Стати можно расценить в качестве предоставления некой индульгенции от Белого дома Нур-Султану, который находится сейчас в авангарде процесса становления ОТГ и его главным стержнем в Центральной Азии. Правящей элите дают сигнал, что она движется в правильном направлении и должна действовать так же.

Правда, в международных судах могут появиться новые иски, а «журналистские расследования», ведущиеся под эгидой спецслужб, раскрывают всё новые и новые офшорные счета и схемы, в которых участвуют родные и близкие Назарбаева и его приближенные олигархи. То есть в Вашингтоне и Лондоне лишь ослабили на время поводок.

В этом же ракурсе необходимо рассматривать и похвалы от МВФ, уверовавшего в официальную статистику правительства РК и посчитавшего проводимую линию социальной поддержки вкупе с неолиберальной монетарной политикой вполне успешной. В связи с этим стране будут предоставлены новые кредиты от международных институтов и банков, но для этого нужно развивать инструменты внешнего управления.

«Следует пересмотреть обоснованность деятельности государственных предприятий (ГП), а управление рисками, корпоративное управление и прозрачность в ГП следует усилить. План официальных органов вернуться к приватизации после пандемии COVID заслуживает положительной оценки. Кроме того, недавнее создание независимого агентства по защите конкуренции представляется многообещающей реформой, которая должна помочь снизить барьеры для доступа к рынкам, торговле и инвестициям», – указывается в последних ноябрьских рекомендациях МВФ для Казахстана.

То есть правительству РК советуют ускорить окончательное разгосударствление всего и вся, провести сокращение бюджетных расходов и ужесточить налогообложение несырьевых отраслей экономики. За необходимость проведения последнего этапа массовой приватизации ратовал и Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия председателя правящей партии, но сохранивший за собой пост главы фонда «Самрук-Казына», объединяющего все активы государственного и квазигосударственного сектора.

Ну и вишенкой на торте западных «красивых подарков» стала торжественная продажа Турцией для ВВС Казахстана трёх единиц мощных БПЛА ANKA, к которым прилагаются две наземные базы, а также пакет логистической поддержки (техническая документация, обучение и запасные части). Помимо покупки прочих байрактаров и бронетехники Анкара таким образом приобщает республику к миру техники НАТО и делает её армию своей составной частью.

Глава турецкой военно-промышленной компании TUSAŞ Темел Котил назвал контракт с РК значительной победой в деле продвижения поставок БПЛА в Центральную Азию.

«Поставки беспилотников ANKA в Казахстан вслед за Тунисом – очень важное достижение для нас. Отрадно, что рынок экспорта дронов растет», – сказал он.

В поддержку этого курса интеграции с Турцией, а также за разрыв всех отношений с Россией и выход из всех блоков и соглашений с ней, выступила и карманная националистическая и одновременно прозападная оппозиция, организовавшая 27 ноября одновременно в Нур-Султане и Алматы два своих форума под названием «Курултай».

«Курултай» прозападной оппозиции в Нур-Султане.

Как видим все пазлы сходятся и внутри общества выстаивается новая «Модель Назарбаева», основанная на этноцентризме и пантюркизме, а также на русофобии и синофобии.

Из всего этого можно сделать выводы, что события на глазах ускоряются и Казахстан преобразуется в мононациональное государство, идущее по пути «евроинтеграции» через союз с Турцией. Как бы эти процессы в ближайшее время не стали уже необратимыми…