События в Сумской области открыли русским дорогу на Константиновку

Максим Столяров.  
28.06.2025 18:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украинское командование было вынуждено перебросить большие резервы в Сумскую область, что открыло России дорогу к Константиновке на Донбассе.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование было вынуждено перебросить большие резервы в Сумскую область, что открыло России дорогу...

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«Мы в прошлый раз говорили, что очень важно, возьмут ли российские войска Юнаковку. Но этого не произошло. Это первое свидетельство, что всё, продвижение остановлено. Даже есть и населенные пункты, которые переходят из рук в руки регулярно. В общем, это все связано с тем, что украинское командование придало первостепенное значение событиям в Сумской области и перебросило сюда очень серьезный резерв», – сказал Ширяев.

Он подчеркнул, что при этом главным направлением для России остаётся Донбасс, а там наступление продолжается.

«Второе для ВСУ по значимости направление – организация обороны на Покровском направлении, где они препятствуют прорывам российской армии в Днепропетровскую область.

Ну а для российской армии на первом месте по-прежнему остается наступление в районе между Торецким и Мирноградом, где развивается наступление, которое российское командование организовало еще в мае с целью разгрома константиновской группировки украинской и завладения Константиновкой.

Я делаю прогноз, что в июле-августе главным событием для российской армии будет попытка окружения Константиновки и овладения ею», – подытожил эксперт.

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