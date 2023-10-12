События вокруг Купянска. Харьков надеется и ждёт

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Российские войска под Купянском за последнее время продвинулись примерно на 7 км – что по меркам СВО можно считать значительным показателем. Хотя, конечно, и не стратегическим прорывом. Но уже понятно, что лобовой атаки и кавалерийских заходов областному центру – Харькову – ждать не стоит. Скорее, первая столица УССР будет отрезана через Сумы.

За последний год русские кардинально изменили тактику ведения боёв по всей линии соприкосновения, и главная цель – перемолоть противника в значительной удалённости от населённых пунктов – чтобы избегать жертв среди мирного населения. Именно это и объясняет медленное и долгое продвижение России вглубь Харьковской области. Большой акцент делается на авиацию и артиллерийскую подготовку, перед тем как в ход идут штурмовые подразделения.

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Местные жители Купянска отмечают, что последние несколько дней в самом городе ощущается приближение фронта – оборона ВСУ потихоньку продавливается. Российская авиация наносит ежедневные удары авиационными бомбами ФАБ-500 по украинским опорным пунктам.

Также за последние дни ракетными ударами поражены эшелоны с боеприпасами из Польши, предназначавшиеся для ВСУ.

Вчера вечером ВКС РФ несколькими «Геранями» атаковали юг и юго-западные районы Харькова. Предполагается, что целью было подкрепление, которое Киев решил перебросить на Купянское направление.

Туда действительно стягиваются резервы ВСУ. Если планы Киева будут сорваны, оставшиеся подразделения остаются один на один с ВС РФ – без провизии, боеприпасов. У противника уже начались проблемы после того, как пять дней назад РФ взяла под огневой контроль трассу Купянск-Шевченково. И, скорее всего, скоро ВСУшникам отрежут пути отступления. А, значит, эта группировка не сможет отступить и окопаться на подступах к Харькову.

Нужно также понимать, что возможности Украины в манёвре резервами – не безграничны. Нынешнее продвижение российских войск стало возможно после того, как часть сил ВСУ была снята с Купянского направления под Авдеевку и Бахмут. А теперь украинцам здесь опять нужно спешно укреплять оборону.

Кстати, еще одна важная деталь: харьковчане отмечают отсутствие работы украинской ПВО – «Герани» накануне беспрепятственно пролетели весь город и спланировали по целям. Возможно, противовоздушная оборона оказалась разгромлена, или спешно переброшена на другие участки.

Кстати, как уже неоднократно сообщал «ПолитНавигатор», украинские власти последние месяцы сосредоточили усилия на создании иллюзии полного контроля ситуации вокруг Харькова – обещая не только восстановление разрушенных зданий, но и проекты масштабов «Нью-Васюков» за деньги Запада. Нужно признать, чиновникам поверили – уехавшее в начале СВО население массово потянулось обратно в город.

Но последние скандалы, связанные с отсутствием обещанных денег на восстановление жилых домов в районе Северной Салтовки, подтверждают истощение местного бюджета. Причем, поговаривают, будто средства были разворованы самими западными «спонсорами». Так Харьков стал очередной «прачечной».

Тем временем, по данным наших источников активизировалась деятельность российской Харьковской военно-гражданской администрации, которая не была распущена после отступления русской армии на восток в 2022 году.

Уже разработан ряд программ по восстановлению разрушенных инфраструктурных объектов, городов и сёл. Планируется выплата компенсаций за утраченное имущество в ходе боевых действий. Глава администрации Ганчев заверяет: все, кто захочет вернуться в свои дома на вновь освобожденной от бандеровцев территории, будут иметь стопроцентную поддержку.

Верим, что скоро российский триколор будет вновь поднят не только над Купянском и над Изюмом, но и над Харьковом!