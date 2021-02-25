Сочувствующих России украинцев заставят бежать или посадят в тюрьму

25.02.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Группа депутатов Верховной рады от партии Владимира Зеленского зарегистрировала в Верховной раде законопроект, который вводит уголовное преследование «за коллаборационизм» – так будет квалифицироваться не только участие в силовых структурах, но и прочее сотрудничество жителей Крыма и Донбасса с властями РФ, ДНР или ЛНР.

Закон также предусматривает ликвидацию партий, общественных организаций и прочих объединений по обвинению в «коллаборационизме». Ранее осужденные по данной статье граждане будут поражены в политических правах на долгие годы.

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«Законопроектом предусмотрено наказание за любую публичную поддержку действий России против Украины, ее незаконных образований на временно оккупированных территорий, информационную пропаганду, добровольное занятие должностей в органах власти и т.н. республик, и оккупированного Крыма, оказание материальной помощи и финансирования военизированных формирований и другие действия, которые угрожают национальной безопасности государства.

Предусматривается ответственность лишением свободы на срок 10, 15 лет или даже пожизненное заключение, или запрет занимать определенные должности от 10 до 15 лет, конфискация имущества.

Чрезвычайно приоритетная инициатива лично для меня. Каждый, кто стоял на передовой, поймет важность этого законопроекта. Мы очень хорошо помним, как теряли своих собратьев из-за предателей с украинскими паспортами», – комментирует автор законопроекта депутат Егор Чернев.

«У меня в голове уже выстроилась целая очередь претендентов пойти по этапу. И за Крым. И за Донбасс. И за тысячи поломанных судеб», – поддакивает его коллега Лиза Богуцкая.

Еще один автор – Виталий Безгин в эфире ток-шоу «Народ против» подтвердил, что, если бы его закон действовал весной 2014 года, работавший в российском правительстве Крыма Ленур Ислямов был бы признан коллаборационистом. Однако, уточнил Безгин, закон обратной силы не имеет.

Действия соратников Зеленского уже одобрил беглый российский либерал Аркадий Бабченко, ныне обслуживающий украинский режим.

«Надо признать одно. Разговоры о том, что «там тоже наши люди» – это лишь красивая лирика. А реальность такова, что – нет, там не наши люди. Формально у них сохраняется гражданство Украины. Но цивилизационно они принадлежат совсем к другому миру.

Потому что это не просто оккупация агрессора, который захватил землю с оставшимися на ней людьми, принадлежавшими к цивилизации жертвы агрессии и ждущие освобождения. Нет. Это именно цивилизационное столкновение. Столкновение украинской цивилизации. И цивилизации русского мира.

За семь лет войны эти две цивилизации «своих» в себя уже вытянули. Как с той стороны, так и с этой. Украинцы – не по национальности и не по паспорту, а именно по ощущению себя как принадлежности к украинской цивилизации – уехали в Украину. Русский мир – тут сложнее, конечно, в Украине его анклавы остались и затаились, но в самом русском мире уже в основном русский мир. Все, граница пролегла. Баррикады установились. Теперь все просто – по ту сторону, или по эту. Всё определилось.

Дальше этот разрыв будет только увеличиваться. Украина переходит на мову, в ней уже родилась и гигантски расцвела своя культура, в ней уже совсем другие нарративы, в ней другая жизнь, другие проблемы, другие фильмы, другие книги, другие мультики, другие песни, другие сказки. Другая цивилизация, словом», – пишет Бабченко.

По его мнению, особо важен пункт о поражении в политических правах, чтобы исключить возможность избрания пророссийских политиков в руководство Украины в случае захвата ЛДНР и Крыма.

«Население Украины – сорок миллионов. Разрыв между самой проукраинской партией и ватной партией – колеблется в один-два процента. То туда, то сюда. Это очень шаткое равновесие… Допустить пять миллионов носителей цивилизации русского мира определять судьбу украинской цивилизации – вряд ли можно придумать что-то более диверсионное по отношению к последней», – поясняет Бабченко.

«После деоккупации оставляем красивые сказки в стороне, возвращаемся в реальность и автоматом ограничиваем в правах всех жителей ОРДЛО и Крыма. За исключением двух групп. Первая – крымские татары. Вот это реально оккупированные представители украинской цивилизации, ждущие освобождения. И украинских инсургентов – тех, кто работал с армией, разведкой, СБУ, добывал информацию и прочее. Украинское подполье в Донбассе», – описывает сценарий репрессий беглый либерал.

«У новой власти теперь есть монобольшинство. Юридически вообще все в её руках. Необходима только воля», – призывает Бабченко к принятию нового закона.