Социалисты Додона повторно зарубили российские телеканалы

11.06.2020, Москва, Елена Острякова

Молдавский парламент не стал вносить в повестку дня законопроект об отмене ограничений на ретрансляцию российских телепрограмм.

Об этом в своем «фейсбуке» написал депутат от оппозиции Денис Уланов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько крику было в конце 2017 – начале 2018 года, когда был принят так называемый закон о борьбе с иностранной пропагандой. Как упирался Додон, отказываясь его промульгировать. И вот сейчас, когда мы предлагаем отменить эти поправки, противоречащие международным конвенциям и Конституции Молдовы, социалисты даже не захотели включить наш проект в повестку», – написал Уланов.

Ранее лидер Демократической партии Молдовы Павел Филип заявлял, что социалисты (партия президента Игоря Додона) согласились не вносить вопрос о российских телеканалах, чтобы не раскалывать правящую коалицию.

В прошлом году Додон отказался от отмены этого дискриминационного закона ради сохранения коалиции с проевропейским блоком ACUM, лидер которого премьер-министр Майя Санду неоднократно заявляла, что Молдавия должна продолжать «бороться с российской пропагандой».

С 12 февраля 2018 года в Молдавии вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под это ограничение попали российские телеканалы.