06.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина, финансы
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Социалке – конец: Украина влезла в долги под огромные проценты

В наступившем году Украину ждет продолжение предыдущей экономической политики: рост долгов и отсутствие инвестиционных проектов.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого экономического чуда, скачка или радикальных изменений в прошлом году не произошло, ну и в этом году не планируется.

У нас рост валового продукта составит несколько больше 3%, у нас нет прорывных идей, у нас нет крупных инвестиционных проектов, но у нас есть нарастающие проблемы…

У нас итогом прошлого года, одним из главных, явилось появление бюджетного кризиса, вызванного искусственной ревальвацией гривны, ну и наращивание долгов.

Мы свою задолженность перед нерезидентами по облигациям государственных займов увеличили на 110 миллиардов гривен.

Это очень много. Очевидно, правительство планирует продолжать такую же политику и дальше.

Соответственно, слабый экономический рост, новые долговые проблемы, беспрецедентно высокие процентные выплаты по долгам – все это ограничивает возможности решения социальных проблем», – резюмировал Суслов.

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