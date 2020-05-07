Социальная дистанция для стукачей СБУ

07.05.2020, Харьков, Александр Буров

Канал Pavlovsky News разместил ролик с подписью: «В Харькове толпа мажоров избила журналиста. Полиция бездействовала».

Ну, полиция бездействует очень часто. А вот журналистов избивают не каждый день. Почему же сообщение активного канала Pavlovsky News, на который всё чаще ссылаются в новостных лентах, не вызвало особого интереса?

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Pavlovsky News утверждает, что журналиста Никиту Кныша на парковке ТРЦ «Мега Антошка» избили и ограбили мажоры за съемку сюжета о «сходняках» золотой молодежи».

Источник информации — Фейсбук самого пострадавшего. И видео, размещенное канале Pavlovsky News, снимал пострадавший.

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На видео Кныш разговаривает с группой молодежи, по его мнению, нарушающей режим самоизоляции. Не представившись, он предъявляет претензии молодым людям. Причем кто-то из них спрашивает у снимающего, почему тот без маски. Кныш отвечает, что на улице можно без маски. Абсолютно верно. На улице можно без маски. Но видео не позволяет оценить, на какое расстояние приблизился снимающий к молодым людям, соблюдает ли он так называемую социальную дистанцию. Возможно, его чрезмерное приближение и спровоцировало их дальнейшую агрессию?

Получается, просто прохожий подходит к тусящему молодняку, пристает с расспросами о нарушении карантинного режима. Какая-то несовершеннолетняя девочка возмущается, что Кныш снимает ее. Она грубо называет его человеком нетрадиционной ориентации, еще и доставучим. Не исключено, что девочка знает о нем больше, чем зрители канала Pavlovsky News.

Самое интересное начинается, когда журналист вызывает два экипажа полиции… Он жалуется полицейским, что молодые люди собираются больше двух, без масок, курят кальян. Хотя как он себе представляет курение кальяна в маске? Каким местом он проделал бы это в маске? Наконец, Кныш сам был без маски, когда подошел к молодым людям. При этом он удивлен тем, что патрульная полиция не собирается штрафовать нарушителей!

Скорее всего, молодежь отнеслась к нему как к провокатору. Хотя кто-то из молодых людей назвал его еще и насильником детей.

Таки образом, как следует из отснятого Кнышом ролика, мотивов к избиению могло быть несколько: несоблюдение социальной дистанции, нетрадиционная ориентация, провокация и подстрекательство, педофилия. Но из этого видео никак не следует, что оно снято журналистом. Потому что из Кныша — такой же журналист, «как из Промокашки скрипач». Откуда канал Pavlovsky News отрыл этого «журналиста»? В каких СМИ работал этот «журналист»?

Никита Кныш называет себя экспертом по кибербезопасности. На одном из украинских интернет-ресурсов было большое интервью, в котором Кныш хвастался своими подвигами, совершенными с 2014 года, когда начал работать в СБУ. Если верить рассказам Кныша в этом интервью, то в СБУ он занимался вопросами кибербезопасности, крутил фиги в кармане дуракам и профанам, которые его окружали в «конторе, лично участвовал в арестах сепаратистов. «Ловили лидеров непризнанных республик, сепаратистов», — хвастался Кныш.

Так может, в этом и причина инцидента? Что если кто-то из молодых людей хорошо знал этого «журналиста», или читал его интервью о личном вкладе в борьбу с «сепаратизмом»? Стоят себе юные харьковчане, курят кальян или просто новостями обмениваются, и тут к ним непозволительно близко подходит эксперт по кибербезопасности, который лично участвовал в поимке «лидеров непризнанных республик». Может, молодые люди и забеспокоились: вот так стоишь, куришь, никого не трогаешь, и тут пристает с вопросами какой-то мутный тип, которому что-то не понравится — и он тебя сдаст как «лидера непризнанных республик».

Не очень понятно, зачем канал Pavlovsky News и эксперт, работавший в СБУ, понадобились друг другу. Для того ли, чтоб совместно ловить «лидеров непризнанных республик, сепаратистов»? Или Кныш заинтересовался каналом Pavlovsky News, чтоб там поискать и изобличить сепаратистов?

Канал пишет в тексте к видео: «Мы осуждаем такие действия, как нарушителей, так и полиции, когда на явном примере она показывает избирательность законодательства».

Нельзя не согласиться. В апреле министерство здравоохранения Украины выпустило рекламный ролик о социальной дистанции.

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Этот ролик сообщает, что социальная дистанция в 2 метра равна восьми «Кобзарям», или двум свинкам, или одному казаку в шпагате. Напомним, что Минздрав сейчас возглавляет бывший губернатор Одесской области Максим Степанов. Тот самый, который тянул мазу за убийцу Стерненко. А активист Стерненко, если верить знающим людям, крышевал наркоторговлю. Ролик Минздрава намекает на то, что лучшими поставками этой наркоторговли Стерненко, наверное, делился со своим благодетелем Степановым, а тот в свою очередь — с создателями ролика Минздрава.

Но каким бы ни был этот ролик о социальной дистанции, доверимся ему. И вспомним недавнюю акцию протеста против завершения следствия по делу Кати Гандзюк, которую несанкционированно провели под офисом президента активисты с участием убийцы Стерненко, «слуги народа» Гео Лероса, майданного адвоката Закревской. Действия толпы явно нарушали карантинные правила и несли социальную опасность. Но полиция тупо бездействовала и никого не разогнала. Никакие социальные дистанции толпой не соблюдались. Удивительно, что активистов не пригласили непосредственно в офис президента или в офис Генпрокурора, чтоб Стерненко осуществил свое право помочиться там, а пресс-секретарь президента Юлия Мендель или Генпрокурор Ирина Венедиктова воспользовались бы своим правом прибрать за неприкасаемым активистом…

А чуть раньше целое стадо политиков паслось под Печерским райсудом, выражая поддержку Тане Черновол. И тоже не соблюдалась никакая социальная дистанция. Там, визжа, терлись друг о друга и порошенкообразные свиньи, и куриные задницы, и яценюки с парубиями, и кобзари, и казаки в шпагате. Никакая полиция не нарушала эту идиллию.