«Социально-экономическая модель США устарела. Будущее за Россией и Китаем» – Ищенко

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Построение социального государства, формирование и обеспечение защиты экономического суверенитета наравне с целесообразным реформированием, выстраиванием и поддержанием тесных дипломатических и торговых связей на взаимовыгодных условиях – залог сегодняшней выигрышной позиции РФ и КНР на международной политической арене.

Об этом в эфире «Говорит Москва» высказался политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что американское руководство работает исключительно на собственное благосостояние, не прислушиваясь к просьбам и требованиям народа и не удовлетворяя его динамично развивающиеся потребности.

«Простым силовым давлением очень сложно сломать государство, находящееся на экономическом подъеме. Сейчас и мы, и Китай, находимся на экономическом подъеме – просто в силу того, что мы представляем новую модель. Не ту, что представляют США, экономическую модель, которая исчерпала себя и уходит в прошлое, а новую, за которой будущее. Мы не знаем, на сколько лет ее хватит – на десять, двадцать, двести, но очевидно, что в любую экономическую модель заложен потенциал реформирования. В американскую – тоже был заложен огромный потенциал, но на определенном этапе победила группа бенефициаров, которая сказала «Все, дальше мы реформироваться не будем. Будем жить так, как нам выгодно». Но и в результате они очень быстро дошли до нынешнего состояния дел», – пояснил политолог.

В то же время он предупредил, что подобные угрозы распространяются и на Россию.

«На каком-то этапе, как правило, у любой цивилизации, почему они и гибнут, возникает группа бенефициаров, которая говорит «Хватит, стоп! Теперь будем жить по завету предков, ничего не меняя, как было до сих пор, потому что нам это выгодно». Тогда цивилизация костенеет, прекращают работать вертикальные лифты, появляется огромный разрыв между верхними и нижними слоями, начинает размываться средний класс. Причём, это бывает абсолютно везде – начиная с античных государств и до наших дней. Везде работает один и тот же принцип», – заключил Ищенко.