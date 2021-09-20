Социальные лифты уничтожены. Украинцам пошли похоронки

20.09.2021 09:24 (Мск), Киев, Мирон Киров

Новости Украины

Новости о похоронах участников карательной операции против ЛДНР стали обыденностью, и после семи лет гражданской войны ими удивить достаточно сложно.

Однако, недавние похороны одного из «воинов света», торжественно проходившие у Запорожской обладминистрации, а точнее – биография погибшего, в очередной раз поставила вопрос о перспективах, существующих у молодого поколения украинцев.

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Площадь перед Запорожской ОГА, давно превратилась в одно большое похоронное бюро, откуда в последний путь отправляют в основном тех, кто добровольно пошёл на передовую убивать своих сограждан. Однако, обратили на себя внимание официальные комментарии по поводу этого очередного похоронного события. Итак, погибшим был уроженец Запорожья Денис Герман – боец 74-го отдельного разведывательного батальона. В сентябре ему должно было исполниться 32 года. Служить пошёл добровольцем в январе 2020 года. Семьей не обзавёлся, поскольку, по словам его матери, в такое тяжелое для страны время обязан быть на фронте.

Так ли это? Действительно ли причина его участия в карательной операции заключается в «патриотическом» порыве, о котором сегодня говорит его мать? Или же, не найдя себя в жизни, имея диплом магистра права запорожского вуза, он попросту оказался чужим в этом мире и не смог себя реализовать?

В нынешних реалиях, когда в Запорожье растёт безработица, а жители, имея несколько высших образований, массово едут в Польшу, есть и другой способ заработать – поехать убивать на Донбасс! Зарплата по украинским меркам стабильная и сносная, с пакетом социальных льгот и возможностью создания карьеры в силовых структурах, ведь «ветеран АТО» имеет явные преимущества перед недавним выпускником любого военного учебного заведения.

Сегодня мало кто об этом пишет, но на Украине полностью уничтожены социальные лифты. Если на волне майдана можно было выбраться из социальных низов и, открестившись от памяти предков, публично отбеливая коллаборационистов времён Великой Отечественной войны, занять какой-то пост при администрации, то сегодня даже этим никого не возьмешь – все ниши заняты.

О социальных лифтах написано немало. Однако если посмотреть на процесс «с высоты птичьего полёта», то нужно признать, что главным условием для их существования является экономический рост, а также рост государственного организма, со всеми его составляющими, начиная от управлений и ведомств, заканчивая предприятиями и социальными учреждениями. А в некоторых случаях и географический рост.

Соответственно, в случае с Украиной, мы наблюдаем обратный процесс: географическое уменьшение, массовые сокращения штата на предприятиях, кумовство, из-за которого нельзя занять руководящие посты в госучреждениях, отсутствие новых структур. Про экономику вообще писать не будем – всё и так очевидно.

Для сравнения, можем вспомнить тридцатые годы прошлого столетия. Именно тогда в нашей стране, и на Украине в частности, начался массовый строительный бум: создавались новые заводы, возводились больницы, детские сады, школы и вузы. С помощью рельс передвигались целые многоэтажные дома со спящими в них жителями… Дети забитых крестьян стали востребованы. На предприятия требовались молодые и энергичные кадры. Таким образом у любого человека была возможность добиться хорошего общественного положения, полагаясь только на свои ум, силы, находчивость и, главное, работоспособность.

Этот период в истории нашей страны навсегда останется примером не только для жителей пятнадцати бывших республик СССР, но и для всего мира, как бы его не старались переврать и опорочить.

Сегодня же, у молодых людей нет возможности реализовать себя в созидательной сфере. На Украине, если ты слесарь – ты лох. Если ты сварщик – ты неудачник. А если ты, не дай бог, сантехник – то вообще за тебя замуж никто не выйдет. Такова реальность сегодняшней Украины. И проблема не только в низких зарплатах, но и в общественном отношении: вернувшийся из АТО пьяный ветеран с гранатой в кармане почему-то считается круче интеллигентного учителя математики. Может быть потому, что продавать автоматы, солярку и боекомплект выгоднее, чем учить детей дифференциалам?

Потому-то основная масса добровольцев-контрактников и едет воевать. Отнюдь не из патриотических чувств, а в погоне за гривной и возможностям, которые предоставляет таким людям украинская власть. Правда, о том, что можно получить и пулю в лоб, в момент подписания контракта, мало кто задумывается. А зря. Если бы задумывались, оставались бы живы.