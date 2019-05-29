Социолог: Если Зеленский не врёт, можно и нужно начинать опрос

29.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Если Владимир Зеленский не лукавит, что озабочен поиском путей прекращения военного конфликта в Донбассе, анонсированный референдум (переименованный в опрос после встречи президента с боевиками АТО) следует проводить как на Украине, так и в ЛДНР, чтобы были видны позиции обеих сторон. Более того, социологам нужно дать гарантии безопасности и возможность ставить вопросы, которые запрещались режимом Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идея Зеленского по поводу референдума. Я считаю, что, в принципе, можно провести несколько социологических исследований на Украине, которые дадут в разных вариантах ответы на вопрос, как видят будущее Донбасса, и провести такое же исследование в Донбассе, и сравнить результаты.

Я думаю, это как раз будут первые отклики на 30-50 дней президентства Зеленского. Я считаю, что это будет интересный посыл к тому, как нужно действовать, потому что референдум – дорогостоящая история, а социология – вещь недешёвая, но вполне нормально можно сделать, в нормальном качестве.

То есть, сделать нормальную, репрезентативную выборку и посмотреть, какие вопросы наиболее актуальны для общества.

А также посмотреть на то, как видят на Украине будущее российско-украинских отношений. Потому что не все вопросы сейчас можно задавать на Украине относительно российско-украинских отношений, и если мы выйдем из этой тени, посмотрим, как люди на самом деле думают о том, как нам строить отношения дальше, я думаю, это будет первый шаг к согласию, к пониманию, первый шаг к тому, как люди реально оценивают ситуацию в стране, и как реально оценивают власть на Украине», – предложил Копатько.