Социолог Копатько: Примирение Донбасса и Украины невозможно

Украина за последние годы уже полностью состоялась как анти-российский проект.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил бывший украинский социолог, покинувший страну после госпереворота, Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, отдаление стран друг от друга продолжается.

«Если подумать и откинуть всякие эмоциональные составляющие, то скажу следующее, что Украина, в принципе, уже состоялась как анти-русский, анти-российский проект, это правда. Все негативные тренды, касающиеся российско-украинских отношений, они пока не остановлены, мы даже не остановились в динамике, в движении в сторону друг от друга», – заявил Копатько.

Он также подчеркнул, что сегодня не стоит верить и в возможность примирения между населением Украины и ЛДНР:

«Время ушло. Самое страшное – это фактор времени. За такой промежуток времени в Донбассе родились, выросли и пошли в школу дети, которые не знают мирной жизни, которые не знают Украины.

На Украине родились и выросли дети, которые, в принципе, знают, что в Донбассе живут сепары и люди, которые, по мнению большинства граждан Украины, – это люди второго сорта или какие-то неправильные люди. По мнению большинства, подчеркиваю, или большей части.

Вопрос заключается в том, что преодолеть сейчас этот конфликт невозможно. Все усилия, которые предпринимаются, это попытки договориться с теми людьми, которые априори недоговороспособны».