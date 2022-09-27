Социолог: Люди доверят Путину, а не героям вчерашних дней вроде Пугачевой

В своем обращении к Федеральному собранию, которое по информации СМИ, состоится в ближайшую пятницу, президент Владимир Путин затронет тему присоединения к РФ новых территорий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Не знаю, как все будет, решать президенту. Но тему присоединения к России нескольких новых регионов точно обойти нельзя, как и тему спецоперации, конфликта с Западом и частичной мобилизации. Последняя пока выглядит самой «горячей», от президента ждут разъяснений, почему она все-таки понадобилась, будет ли она ограниченной, будут ли выполнены данные обещания строго подходить к подбору тех, кто отправится в войска.

Пока мы видим, что далеко не всегда это так. Нарушения должны получить строгую оценку. Люди также хотят знать, будет ли эта волна мобилизации единственной или впереди нас ждут новые волны», – сказал социолог.