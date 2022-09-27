Социолог: Люди доверят Путину, а не героям вчерашних дней вроде Пугачевой

27.09.2022  17:34 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия


В своем обращении к Федеральному собранию, которое по информации СМИ, состоится в ближайшую пятницу, президент Владимир Путин затронет тему присоединения к РФ новых территорий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, отвечая на соответствующий вопрос.

В своем обращении к Федеральному собранию, которое по информации СМИ, состоится в ближайшую пятницу,...

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«Не знаю, как все будет, решать президенту. Но тему присоединения к России нескольких новых регионов точно обойти нельзя, как и тему спецоперации, конфликта с Западом и частичной мобилизации. Последняя пока выглядит самой «горячей», от президента ждут разъяснений, почему она все-таки понадобилась, будет ли она ограниченной, будут ли выполнены данные обещания строго подходить к подбору тех, кто отправится в войска.

Пока мы видим, что далеко не всегда это так. Нарушения должны получить строгую оценку. Люди также хотят знать, будет ли эта волна мобилизации единственной или впереди нас ждут новые волны», – сказал социолог.

По его словам, в обществе Путину доверяют, его слова ждут и на него надеются.

«На него, а не на подзабытых «героев вчерашних дней» типа Аллы Пугачевой, которую наша эмиграция на днях попыталась назначить «совестью нации». При всем уважении Алла Борисовна — это не про совесть, не про политику, не про действительно важные вопросы. Все по-настоящему важное — это к президенту!», – резюмировал Федоров.

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