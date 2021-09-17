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17.09.2021 15:35 (Мск), Москва, Максим Никифоров
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия, Санкт-Петербург
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Социолог Максим Шугалей призвал избирателей не отсиживаться

Сегодня, 17 сентября, глава Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог Максим Шугалей, проведший 1,5 года...

Сегодня, 17 сентября, глава Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог Максим Шугалей, проведший 1,5 года в ливийском плену, проголосовал на выборах на избирательном участке №292 в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Социолог не раскрыл всех деталей своего выбора, но смог оценить активность электората, назвав ее низкой. Шугалей объяснил это непривычным для населения трехдневным форматом голосования.

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«Надо понимать, что такое решение – исключительная мера, принятая, для того чтобы как можно больше желающих смогли проголосовать. Сейчас всё, что мы можем сделать для России, – это прийти на выборы и сделать народное волеизъявление», – отметил общественник.

Максим Шугалей считает, что «России нужна полноценная Госдума, а Санкт-Петербургу – полноценный ЗакС», и надеется, что основной поток людей придет на участки в воскресенье, в последний день голосования.

Напомним, что выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание будут проходить 17, 18 и 19 сентября.

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