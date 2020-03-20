Социолог объяснил, почему тающий электорат Зеленского категорически против продажи земли

20.03.2020, Киев, Игорь Петров

Вопрос продажи украинской земли всегда был крайне проблемным, общество относилось к продаже плохо, а после скандала вокруг попыток нынешней власти принять закон о рынке земли, число сторонников земельной реформы сократилось кратно.

Об этом в эфире News-Front заявил руководитель компании Research & Branding Group Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему вызывает такую реакцию продажа земли на Украине? Казалось бы, пришла власть, которую поддержали больше 70 процентов граждан, которая сказала, что ни одно важное решение не будет принято без совета с обществом.

И тут же, через короткий промежуток времени ставят задачу по продаже земли. Общество не поддерживает. Если на начальном этапе 32% выступали за продажу земли, то сейчас – в четыре с лишним раза количество людей которые за продажу земли меньше, чем количество против.

В обществе есть люди, которые владеют землей. Пишут, что за продажу земли выступает больше тех людей, которые владеют землей. Я не уверен в этом. Вопрос – за сколько ты продашь, как сдашь в аренду, масса вопросов возникает. То есть, это проблема уже социальная.

Для Украины она всегда была, еще с начала 90-х годов. Вы что думаете, вопросы эти не поднимались еще тогда? Что вы думаете, мы, социологи, не проводили опросы еще в лихие девяностые или в замороченные нулевые? Это все было.

Вопрос заключается в том, что будь это стабильное общество с преемственностью власти, с тем, что ты понимаешь, что это территория суверенна, что на этой территории живут люди, которые управляют своей землей, своими активами…

Но когда страна находится под внешним управлением… Большинство граждан на Украине по данным тех же социологических опросов полагает, что страна под внешним управлением, сторонники Майдана в том числе. Так куда вы хотите продавать землю?», – риторически резюмировал эксперт.