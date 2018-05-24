24.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина

Социолог предложил России брать пример с Польши


Гипотетическое предоставление российского гражданства жителям ЛДНР могло бы стать самым знаковым решением в российской внешней политике последних лет.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил бывший украинский социолог Евгений Копатько.

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«Вопрос предоставления гражданства и статуса – это вопрос номер один. Многие эксперты и политики за это выступают. Это будет самым сильным и знаковым решением последних лет. Мы ждем важных политических решений, это стимулирует процесс», – сказал Копатько.

Он полагает, что Россия должна следовать польскому примеру политики в отношении Украины.

«Поляки с 38-миллионным населением активно внедряют в свою страну большое количество украинцев: 1,1 млн человек работают там, 7-8 тыс обучаются в польских вузах. При этом, бандеровская идеология там запрещена», – сказал Копатько.

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