Социолог Шугалей обещал не оставлять без внимания метростроевцев

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Социолог Максим Шугалей обратил внимание на острую проблему вокруг оказавшихся беззащитными сотрудников обанкротившегося ОАО «Метрострой» в Санкт-Петербурге.

По словам социолога, сложно даже представить, что настолько первоклассные специалисты остались наедине с проблемой, на которую Смольный не обращает никакого внимания. Подобное отношение к людям, которые в тяжелых условиях строят петербургскую «подземку», просто неприемлемо.

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«Многие сотрудники «Метростроя» не только не получили свои заработные платы, но ещё и потеряли выслугу лет и прочие компенсации при переходе в новое предприятие, организованное Смольным, несмотря на обещанный «безболезненный» переход», — написал он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем социолог отметил, что люди уже потеряли надежду быть услышанными властями. Пройти мимо такой проблемы он не смог и вмешался в ситуацию, насколько ему позволили возможности. Нескольким попавшим в тяжелую ситуацию сотрудникам была оказана финансовая поддержка, а также помощь в юридическом аспекте. Городские чиновники не должны так обращаться с высококлассными специалистами, резюмировал Шугалей.