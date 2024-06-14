Социолог: Взятие Харькова – ключ для разбора Украины на части

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Украину необходимо фрагментировать на несколько зон влияния, одна из которых, с самыми непробиваемыми заукраинцами, не обязательно должна входить в состав России, оставаясь при этом подконтрольной.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политической эксперт, социолог Сергей Баранов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украину нельзя переделать, нужно ликвидировать это государство, и в целом эту национальную общность – разделить. Её нельзя ликвидировать каким-то запрещённым путём, это путь этнической инженерии. После 2022 года перешли в фазу военного решения, к сожалению, военно-политический путь закрылся, но со временем он может открыться. Всё равно это придётся как-то структурировать. Во-первых, нужно разобрать её на части. Какая-то часть уйдёт в состав России как отдельные регионы – регионы юго-востока Украины и какая-то часть прилегающая с севера, регионы Центральной Украины, Слобожанщина, Сумская область, какая-то часть Черниговской области, какая-то часть Киевской области. Но при этом нет смысла интегрировать в состав РФ регионы правобережного центра и какую-то часть левобережного, типа Полтавы. Потому что там преобладают люди другой этничности, которые, по сути, сформировались в отдельную нацию, надо признать. Причём, эти процессы сильно ускорились в период СВО, и в период с 2014 года. И этому не смогли противопоставить какую-то стратегию, чтобы малой кровью, малыми усилиями это всё разрешить… У них такая психология, что мы местные, значит мы самые главные, и характерная для украинцев упёртость в этих вопросах, связанных с научной самоидентификацией. Это Хмельницкая, Винницкая область и западнее», – рассказал Баранов.

«Всё это нужно принимать во внимание и понимать, что нельзя, чтобы это снова собралось в одно, даже если они все войдут в Россию. Нужно, чтобы одна часть русифицировалась, перешла на нашу сторону, а вторая – чтобы варилась в своём соку или как-то на них воздействовать со стороны. Поэтому я исходил, что надо несколько статусов контроля над Украиной», – добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что не имеет в виду какое-либо вхождение частей Украины в состав других стран.

«Отдавать что-то каким-то другим странам никто не собирается. Ни Польше, ни Румынии, ни Венгрии, хотя, они может быть и хотели бы этого. Но я думаю, что им ничего не светит именно из-за позиции самого украинского населения, ксенофобского, которое явно войдёт в конфликт с поляками и со всеми остальными», – сказало Баранов.

Он добавил, что Украину нужно фрагментировать на несколько зон контроля.

«Должна быть какая-то зона контроля, которая полностью уходит к нам, вторая – такой буфер под нашим началом с центром в Киеве или Харькове, и третья зона – которая вне нашего контроля, там, где нет российских войск, но которая зависит от того, что происходит в этих частях – финансово, по-разному», – объяснил социолог.

По его мнению, главная составляющая в этом проекте – это взятие Харькова.

«Когда это произойдёт – непонятно, торопиться нам не стоит, потому что мы пока что взяли только окраинные регионы, которые явно наши, где живут полностью русские люди – Крым, Донбасс, часть юга Новороссии. …Понятно, что ключевым городом, от которого зависит вся эта игра, это будет Харьков. Взятие Харькова, конечно, позволит этот проект реализовать. Если его не возьмут, то всё это будут окраины, отжатые кусочки со стороны границы, и такого исхода нам нужно избежать», – заключил Баранов.