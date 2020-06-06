Социологи: Доверие падает к Зеленскому, Авакову и всему госаппарату Украины

06.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

За последние месяцы доверие украинцев к своим органам власти, государственным институтам и полиции значительно упало, и в ближайшее время эта тенденция будет сохраняться.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил эксперт политико-правовых программ Центра Разумкова Алексей Разумный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы наблюдаем тенденцию чётко выраженного падения доверия к ключевым органам власти – президента, парламента и правительства, и это сопровождается падением доверия к госаппарату, полиции, судебной системы. Эти вещи взаимосвязаны», – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что со временем доверие граждан к государственным институтам будет только падать, и это большая проблема для Украины.

«Отдельно хотел бы сказать, что если сравнивать данные за февраль и апрель, то наблюдается значительное падение доверия к Нацполиции. Причём это ещё до известных событий в Кагарлыку, и мы уже наблюдаем значительное падение доверия.

Причём доля тех, кто совсем не доверяет полиции, сопоставима с тем, что было в 2014-2015 годах. То есть часть людей, которая категорически не доверяет, очень выросла в этом году. Поэтому, оценивая дальнейшее развитие событий, уже в мае можно предположить, что эта тенденция усилится», – добавил Разумный.