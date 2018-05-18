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18.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Социология, Украина, Эмиграция

Социологи исследовали “чемоданные” настроения украинцев


Более 7% совершеннолетних граждан собираются уехать из Украины в ближайшие полгода с целью работы, учебы или эмиграции. При этом 62% из них уже делали конкретные шаги для этого, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии, которое проводилось 3-20 апреля.

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Социологи методом личного интервью опросили 4005 респондентов в 110 населенных пунктах Украины.

Большинство опрошенных (а именно — 86%) не собираются выезжать за границу в ближайшие шесть месяцев с целью длительного пребывания, еще 6% затруднились ответить на этот вопрос.

Самая популярная страна среди потенциальных эмигрантов — Польша (36%). Чехию и Германию выбрали 12% и 11% респондентов соответственно. Россию назвали 7% опрошенных, а США — 6%. В Италию и Канаду собираются выехать с целью длительного пребывания 5% и 3% респондентов соответственно. Венгрию и Францию выбрали по 2%. Замыкает десятку самых популярных стран для эмиграции Израиль (1%).

Больше потенциальных эмигрантов среди мужчин. Разница между мужчинами (11%) и женщинами (4%) составляет 7 процентных пунктов.

Наблюдается некоторая зависимость между уровнем образования и желанием выехать за границу. Люди с высшим образованием более охотно рассматривают вопрос эмиграции — среди них 10% задумываются об этом. Среди людей с полным средним и средним специальным образованием таких 7% и 6% соответственно. Среди людей с образованием не выше неполного среднего — всего 2%.

Желание уехать за границу также напрямую зависит от возраста респондента. Молодые люди чаще отвечают утвердительно, чем пожилые люди. Так, среди опрошенных в возрасте 18-29 лет таких 15%, в возрасте 30-44 лет — 10%, в возрасте 45-59 лет — 6%, в возрасте 60 лет и старше — 0%.

На западе страны больше людей собираются выехать (11%) по сравнению с другими регионами. В центральном, южном и восточном регионах этот показатель составляет 6%. Меньше всего тех, кто собирается выехать, на Донбассе (2%).

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