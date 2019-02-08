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Социологи Лукашенко сообщили о языковом расколе
50% населения Белоруссии выступает за «расширение сферы использования белорусского языка», 44% относятся к такой перспективе отрицательно.
Соответствующие данные социологического опроса обнародовал подшефный администрации президента Белоруссии Информационно-аналитический центр.
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В настоящий момент 48% населения Беларуси считает белорусский язык своим родным. 43% назвали русский язык, 6% – оба языка, говорится в результатах исследования.
Следует напомнить, что в соседней Украине в свое время масштабная дерусификация маскировалась как раз под лозунгами необходимости «расширения сферы использования украинского языка», которая, якобы, была сужена в советское время (на самом деле – значительно расширена во времена первой волны насильственной украинизации, проводившейся на землях Новороссии еще большевиками).
Впоследствии кампания дерусификации привела к массовому закрытию русских школ, вытеснению русского языка из высшего образования, рекламы, телерадиоэфира и т.п.
После победы Евромайдана первым решением Верховной Рады стала отмена закона, гарантировавшего минимальные права русскоязычным в областях их компактного проживания.
В ответ на это Крым принял решение о воссоединении с Россией, попытка проведения аналогичного референдума в Донецке и Луганске не была поддержана Москвой, поэтому Донбасс уже пять лет остается в статусе непризнанной территории.
Метки: Дерусификация
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