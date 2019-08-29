Социологи не дают сербским майданщикам шансов: Оппозиция ругается и просит о помощи Запад

29.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

К середине сентября все партии, входящие в оппозиционную прозападную коалицию «Союз за Сербию» должны принять решение о бойкоте выборов. Тот, кто не сделает этого, подвергнется санкциям со стороны вождей оппозиции, сообщает сербское издание Blic.

По данным издания, этот вопрос обсуждался на совещании оппозиции в муниципалитете Стари град. Экс-мэр Белграда олигарх Драган Джилас проинструктировал собравшихся: «До 15 сентября члены «Союза» не будут противостоять оппозиционным партиям, которые еще не проголосовали за бойкот, но после этого будет жесткая критика».

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Впрочем, единства в рядах оппозиции нет. Пока что бойкот не поддерживают в «Движении свободных граждан». А в «Партии современной Сербии» считают, что следует дождаться объявления точной даты парламентских выборов.

«Личное дело каждого, считать ли решение о бойкоте выборов вопросом преждевременным, или нет, но мы уважаем право каждого принимать свои собственные решения», – говорится в заявлении политсилы.

В партии также заявили, что не согласны с давлением, которое оказывают в «Союзе», чтобы выступить за бойкот уже сегодня: «Сторонники бойкота не уточнили, выступают ли они за бойкот местных выборов, и не было выяснено, что будет измерять успех бойкота. Не существует точной позиции, на основе которой будут использоваться критерии для оценки приемлемости избирательных условий, кто принимает решение по этому вопросу», – отмечается в документе.

Авторы заявления подчеркивают, что окончательное решение будет принято после переговоров с европейскими официальными лицами и после рассмотрения ситуации в Национальном Собрании во время осенней сессии.

Президент «Движения свободное граждан» актер Сергей Трифунович заявил, что его организация будет бороться за выгодные оппозиции условия выборов «до самого конца».

«Мы в «Движении» понимает, что участие в выборах, а затем в работе парламента является краеугольным камнем демократического общества, и мы будем бороться за изменения условий выборов до самого конца. Мы принимали участие в круглых столах, проходивших между властями и оппозицией, но эти переговоры не привели к какому-либо прогрессу, и вряд ли они будут организованы больше», – сказал Трифунович, призвав чиновников ЕС помочь оппозиции.

Августовские результаты социологического исследования, проведенного организацией Ipsos, фиксируют, что рейтинг правящей «Сербской прогрессивной партии» по-прежнему опережает всех конкурентов – ее готовы поддержать 53,4% респондентов, сообщило издание Танюг.

Оппозиционный «Союз за Сербию» вряд ли смог бы набрать более 11,3% голосов, если бы выборы проходили сегодня.

И еще одна политсила смогла бы пройти 10%-ный барьер – это коалиция возглавляемой главой МИД Ивицей Дачичем «Социалистической партии» вместе с «Единственной Сербией». Их показатель сегодня достиг 11,2% голосов.