Социологи Порошенко выяснили: каждый третий украинец не верит в «российскую угрозу»

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Более половины украинцев считают реальной угрозу от «российского агрессора», но треть опрошенных социологами — думают, что это миф и преувеличение, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса центра «Социс» и Комитета избирателей Украины, проведенного с 29 мая по 6 июня.

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Респондентам был задан вопрос «К какому из этих утверждений вы склоняетесь больше?» и предложено три варианта ответа.

Согласно исследованию, 55,9% опрошенных выбрали вариант «Угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной». 31,9% остановились на ответе «Угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины скорее слишком преувеличена». 12,3% респондентов отказались от ответа или не знали, что выбрать.

Отметим, что “Социс” связывают с политтехнологом Порошенко Игорем Грынивом. Перед президентскими выборами “Социс” давал Петру Порошенко завышенные по сравнению с реальностью показатели поддержки.