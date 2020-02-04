04.02.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Социология, Украина
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Социологи принесли печальные новости Зеленскому


Социологические исследования января и начала февраля говорят о падении доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому и существенной потере популярности партии «Слуга народа».

Об этом во время прямого включения из Киева в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В январе и начале февраля опубликованы два опроса общественного мнения – центр Разумкова и «Социальный мониторинг». В отношении рейтинга «Слуги народа» есть довольно сходные данные, которые показывают, что меньше половины людей, если бы сейчас были выборы, готовы за них проголосовать. В отношении уровня доверия к президенту «Разумков» не даёт этих данных, что вызывает некое подозрение, потому что, если бы эти данные были благоприятные, мы бы их увидели. А вот новый опрос «Социального мониторинга» показывает довольно существенное падение уровня доверия.

Но я бы сказал так: тенденция, безусловно, отражена в этих опросах, в том числе – последнем. Ну, а в отношении цифр и степени катастрофического падения, надо подождать новых опросов, которые подтвердят эту степень. Потому что последний опрос показывает очень большую степень падения доверия к президенту. Если это покажут и другие исследования, не скажу, что буду сильно удивлён», – рассказал Погребинский.

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