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12.09.2021 16:21 (Мск), Москва, Максим Никифоров
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия, Социология
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Социологи провели финальный опрос жителей в Красноярском крае и Хакасии перед выборами в Госдуму

Специализирующаяся на социологических опросах компания «Инэкотек» опубликовала исследование мнения жителей Красноярского края и Хакасии...

Специализирующаяся на социологических опросах компания «Инэкотек» опубликовала исследование мнения жителей Красноярского края и Хакасии о том, за кого будут голосовать россияне на предстоящих выборах.

Из результатов исследования следует, что в Государственную думу вновь пройдут все четыре представленные в нынешнем созыве фракции. Так, в Красноярском крае лидирует партия «Единая Россия», следом идут ЛДПР и «Справедливая Россия», затем по количеству голосов идет КПРФ.

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Последняя, по мнению экспертов, значительно снизила позиции из-за неудачно выбранного кандидата от региона по партийному списку. В этом году первым в списке КПРФ от региональной группы № 14, включающей Томскую область, Красноярский, идет Иван Бабич. Фигура неоднозначная, учитывая тот факт, что ранее его уличили в отмывании доходов.

Что касается партии власти, то за «Единую Россию» готовы отдать свои голоса 30% жителей Красноярского края. У ЛДПР предварительно 21%, следом идет «Справедливая Россия» с 17%, а за КПРФ проголосовали бы 16,4%.

Отмечается, что на избирательные участки намерены прийти 47,1% опрошенных, хотя обычно этот показатель в регионе более низкий. Не исключено, что явку повысят трехдневные выборы, поскольку людям проще будет выкроить время, чтобы отдать свой голос достойному кандидату.

В 2021 году в Госдуму избираются 14 партий. Для того, чтобы пройти в парламент, политическому объединению необходимо получить более 5% голосов. За «Партию роста» отдали бы свой голос как раз примерно около пяти процентов избирателей, однако соберет ли она достаточное количество бюллетеней, сейчас спрогнозировать невозможно.

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