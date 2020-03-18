Социологи проверили данные референдума в Крыму шесть лет спустя

18.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Абсолютное большинство жителей Крыма и Севастополя поддерживают воссоединение полуострова с Российской Федерацией, произошедшее шесть лет назад.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного ВЦИОМ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, позитивно воссоединение оценивают 93% жителей Республики Крым и 90% жителей Севастополя.

При этом, по всей России этот процент немного меньше – 71% опрошенных ответили, что видят больше пользы от вхождения Крыма в состав РФ. Также 72% крымчан и 67% севастопольцев подчеркивают, что воссоединение с РФ положительно сказалось на их уровне жизни.

Если бы референдум о вхождении в состав России состоялся еще раз, то 88% опрошенных в Крыму и 84% в Севастополе снова поддержали бы это решение. Лишь 4% крымчан и 7% севастопольцев проголосовали бы за сохранение Крыма в составе Украины.

Объясняя правильность возвращения Крыма, 49% опрошенных в РФ заявили, что это «исконно российская территория», 8%, что там живет русский народ, еще по 5% высказались в пользу «исторической справедливости» и «волеизъявлении людей, живущих там».

Опрос проводился 14-го марта методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18-ти лет. Погрешность не превышает 2,5%.