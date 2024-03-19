Социологи: Результаты опроса в Крыму не обрадуют бандеровцев

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Языковой и межэтнической проблемы в настоящее время в Крыму не существует. Это показывают исследования, проведенные в пяти районах Крыма – Симферопольском, Белогорском, Евпаторийском, Судакском и Бахчисарайском.

Об этом на «круглом столе» «Геополитическое и цивилизационное значение Крыма и сопредельных земель в истории России» сообщил исполняющий обязанности директора Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая Российской академии наук, доктору исторических наук, профессор Алексей Загребин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что же показало наше исследование, прежде всего, в отношении владение языка: 100% опрошенных владеет русским языком, и, что важно, 50% респондентов всех национальностей владеет украинским языком. Это очень хороший ответ разным инсинуациям, которые можно слышать в отношении межэтнических и языковых отношений. Более 90% крымских татар и 16% представителей иных этнических групп владеют крымско-татарским языком. При этом более 80% всех опрошенных поддерживают существование в Крыму трёх государственных языков: русского, украинского и крымско-татарского», – отметил ученый.

По его словам, блок вопросов, касающихся вообще гражданской и региональной идентичности ещё более показательный: на вопрос, кем вы себя ощущаете, подавляющее большинство ответило – гражданами России и жителями Крыма.

«Это говорит о том, что крымчане – это люди, очень любящие свой край. Это обстоятельство подчеркнул ещё один вопрос – более 80% опрошенных не желают покидать свою землю, то есть Крым – это не просто Родина, это любовь. И в отношении миграционных процессов это очень важный показатель – люди не хотят уезжать, люди хотят его развивать, хотят его делать лучше и краше», – считает Загребин.

Сравнивая Крым с другими регионами России, крымчане указали не просто прекрасные климатические условия и красоту природы, но и подчеркнули доброжелательность людей и многонациональность, как отличительную сторону крымской действительности.

Знаковым событием для русских, украинцев и представителей других этнических групп является возвращение Крыма в Россию в 2014 году. Также для всех групп населения важными оказались события, связанные с Великой Отечественной войной.

«На вопрос, какие праздники для вас являются наиболее важными, ответы во многом были закономерны: Новый год, 9 мая, православная Пасха и Рождество, для мусульман – Ураза-байрам и Курбан-байрам. Интересно, что большинство опрошенных назвали день воссоединения Крыма с Россией и День России. Это говорит о том, что за прошедшее 10 лет большинство жителей Крыма воспринимает праздники, введённые в Российской Федерации после 1993-го года, как необходимые элементы общественного сознания», – указал эксперт.

Межэтнические отношения в своём населённом пункте большинство респондентов из разных этнических групп оценивают, как нормальные. При этом больше 80% русских, украинцев, крымских татар не испытывали на себе негативного отношения окружающих из-за своего языка, национальности и религии.

«Конечно, мы были бы неправы, если бы не отметили ещё одно обстоятельство: в общественных настроениях не могут не отражаться те угрозы, которые за многие годы стали для крымчан отчасти привычными. Особенно то, что касается международного давления и санкций в адрес России. И конкретно несущим источником общественного напряжения является исходящая военная опасность со стороны Украины. Наше исследование показало, тем не менее, что на практике большинство крымчан объединяет доброта, житейская доминанта, общественное спокойствие и социальный оптимизм. Я думаю, что на этой позитивной основе можно развиваться дальше», – заключил Загребин.