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19.08.2021 21:58 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Социология, Украина
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Социологи спросили крымчан, как им живётся на родине после Украины

Новости УкраиныПодавляющее большинство крымчан (88%) поддержали бы присоединение Крыма к Российской Федерации, 5% поддержали бы...

Подавляющее большинство крымчан (88%) поддержали бы присоединение Крыма к Российской Федерации, 5% поддержали бы статус Автономной Республики Крым в составе Украины, а 7% затруднились ответить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Воссоединение Крыма с Российской Федерацией положительно оценивают 93% крымчан, отрицательно к этому событию относятся 4% опрошенных.

Оценивая состояние Крыма за годы его нахождения в составе Украины и в составе Российской Федерации, абсолютное большинство жителей полуострова (89%) высказывают мнение, что более успешно Крым развивается сейчас, когда стал частью Российской Федерации, 2% полагают, что более успешно он развивался в составе Украины, а 4% считают, что ни тогда, ни сейчас Крым не развивается.

Большинство крымчан (70%) отметили, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей, 16% ответили, что это событие не сказалось на их жизни, а 9% считают, что сказалось отрицательно.

Положением дел в Республике Крым довольны три четверти ее жителей (75%), 21% — недовольны. Подавляющее большинство опрошенных (85%) отмечают, что за последние семь лет ситуация в Республике улучшилась, только 5% отметили ухудшение.

Оценивая свои возможности в отдельных базовых сферах жизни, наиболее позитивные оценки участники опроса ставят возможности жить в условиях личной безопасности (85%) и благоприятных экологических условиях (76%). Около половины респондентов отмечают, что у них достаточно возможностей для сохранения здоровья (59%), интересного досуга (55%) и хорошего образования (54%).

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