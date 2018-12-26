Социологи: украинцам тревожно за страну

26.12.2018, Киев, Игорь Петров

Абсолютное большинство граждан Украины негативно оценивают ситуацию в своей стране.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лишь 6% украинцев оценили ситуацию в Украине как спокойную, при этом 58% сказали, что ситуация напряженная. Еще 31% сказали, что ситуация критическая или взрывоопасная. То есть абсолютно преобладает негативная или тревожная оценка картины в стране.

При этом ситуацию в (своей) области уже лучше оценивают. 27% сказали, что ситуация в их области спокойная. Только половина сказали, что она напряженная, 15% – что она критичная или взрывоопасная. В своем населенном пункте почти половина оценивают ситуацию как спокойную. Картина выглядит так, что там, где мы живем, мы чувствуем себя хорошо, а вот в стране в целом – не очень», – сказал он.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» с 16 ноября по 10 декабря 2018 года. Было опрошено 40 тыс респондентов из всех регионов Украины.