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Новости Украины

Европейцев спросили, как будут обстоять дела на Украине через год.

Во всех опрошенных странах большинство считают, что через год там будут продолжаться боевые действия – от 45% во Франции до 53% в Великобритании.

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Об этом свидетельствуют результаты соцопросв, опубликованные YouGov.

В Польше в два раза больше тех, кто считает, что через год «Украина станет независимой и российские войска уйдут», чем тех, кто считает, что «Украина будет находиться под российским контролем» (21% и 11% соответственно).

Также доля «оптимистов» несколько выше в Великобритании (13% против 11%).

В Германии, Испании, Франции и Италии доля тех, кто считает, что через год Украина окажется под контролем России, заметно выше.

Ранее стало известно о том, что 33% американцев считают, что в конечном итоге победит Россия, 22% – что победит Украина, 15% оценивают вероятность победы как примерно равную.

При этом доля американцев, которые говорят, что реакция властей США на конфликт на Украине должна быть жестче, достигла самого низкого уровня с тех пор, как этот вопрос задается (с марта 2022).

Сегодня 35% говорят, что ответ должен быть более жестким, 30% – что ответ правильный, а 14% – что уже чересчур жестко (в марте было 45%, 22% и 9% соответственно).

На вопрос, кто в настоящее время побеждает на Украине: Россия – 26%, Украина – 16%. 38% говорят, что никто не побеждает.

Отметим, что ситуация на донбасском фронте в настоящее время не располагает ни к выводам о каком-то быстром и динамичном продвижении вперед российских сил, ни о быстром схлопывании украинской обороны. Бывший лидер ополчения Славянска Игорь Стрелков оценивает ситуацию как “скромную”.

«По некоторым данным, в ходе боев за Бахмут нашим войскам удалось очистить от противника Артемовский завод шампанских вин. На Донецком фронте – без изменений, по сообщения с фронта – атакующий потенциал действующих здесь частей донецкой пехоты ( изначально небогатый) практически исчерпан. Имеющимися силами добиться взятия Авдеевки и продвижения на других участках вряд ли возможно. Продолжаются бои за окраины Пески. Хотя противник несёт гораздо бОльшие потери в ходе данной операции, даже тактические успехи в плане продвижения вперёд пока унизительно – минимальны. Даже я – при всем своём нескрываемом скепсисе, – не предполагал таких скромных результатов», – сетует Стрелков.

Со своей стороны советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк фактически признал поспешными прежние заявления украинской пропаганды о готовности к серьезному контрнаступлению на херсонском направлении.

“Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции”, = заявил Подоляк в ответ на критику.