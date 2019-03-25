Социологи узнали все об электорате Зеленского

25.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Киевский политолог Андрей Золотарев прокомментировал результаты последнего соцопроса КМИС относительно рейтингов кандидатов в презщиденты.

“Зеленский по прежнему сохраняет лидерство. Нравится кому то или нет, но это факт. Более того, судя по последним социологии исследованиям, включая последний от КМИС, он посрамил скептиков прогнозировавших то, что электоральный рост остановился”, – заявил политолог.

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Кроме того, Золотарев подробно остановился на анализе структуры электората Зеленского, выявленной социологами.

“Результаты опроса КМИС подтвердили, что:

– он имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях;

— среди сторонников Зеленского доминируют представители нового поколения, не верящие «старым» политикам. Для них, как показывает социология, не столь важны прежний опыт государственной деятельности и наличие программы у кандидата;

– мотивы его электората связаны с ожиданиями изменений в обществе и протестом против нынешней властной системы;

– является лидером симпатий среди респондентов, которые будут голосовать впервые и среди молодёжных возрастных групп 18-25 и 26-35 лет;

-электорат Зеленского заметно повзрослел, вырос уровень мобилизации сторонников, хотя здесь он уступает ещё своим главным конкурентам;

– стоит обратить внимание, что электорат Зеленского — это работающие избиратели, имеющие средний и выше среднего материальный уровень;

– и наконец, электобилити кандидатов в опросах это позиция относительно того, чьи шансы на выборах оцениваются как самые высокие. Здесь впервые Зеленский вышел на первое место 22% опрошенных уверены в его победе”, – отмечает политолог.

Напомним, согласно последнему соцопросу КМИС, за Зеленского готовы проголосовать уже 32 % украинцев. За второе место борются Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. При этом, целый ряд представителей экс-регионалов призвали избирателей в первом туре отдать голоса за Тимошенко, чтобы не пропустить во второй тур действующего президента. Вместе с тем, в обществе велики опасения насчет возможного срыва выборов со стороны проигрывающей команды Петра Порошенко,