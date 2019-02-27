27.02.2019, Москва, Михаил Рябов
Социологи: В России от украинских выборов ждут продолжение звиздеца
В российском обществе преобладает мнение, что результаты грядущих президентских выборов будут сфальсифицированы властями Украины (68%) и не будут соответствовать реальной воле народа.
Такие данные исследования обнародовал сегодня ВЦИОМ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Более половины участников опроса (59%) считают, что после президентских выборов на Украине двусторонние отношения между Киевом и Москвой не изменятся – то есть, останутся в нынешнем состоянии конфликта.
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