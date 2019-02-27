//exit;
27.02.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Россия, Социология, Украина
Просмотров:

Социологи: В России от украинских выборов ждут продолжение звиздеца

В российском обществе преобладает мнение, что результаты грядущих президентских выборов будут сфальсифицированы властями Украины (68%) и не будут соответствовать реальной воле народа.

Такие данные исследования обнародовал сегодня ВЦИОМ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Более половины участников опроса (59%) считают, что после президентских выборов на Украине двусторонние отношения между Киевом и Москвой не изменятся – то есть, останутся в нынешнем состоянии конфликта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,






Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть