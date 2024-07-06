Социологи: венгры уже видят в Украине большую угрозу, чем в России

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Еще одним следствием настойчивой политики нынешнего руководства Венгрии по уклонению от вхождения в украинский конфликт в качестве одного их акторов стало укоренение в венгерском общественном мнении антиукраинских настроений, которые уже сейчас перевешивают антироссийские.

По данным аналитического центра Policy Solutions венгры считают, что Украина представляет для них большую угрозу, чем Россия.

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Наибольшей угрозой Украину называют 51% опрошенных, Россию – 46%, Китай – 34% и США 34%. Интересно, что еще в 2023 году венгры все еще считали Россию самой большой угрозой – на 12% больше, чем Украину.

Также сообщают, что, по сравнению с исследованием в прошлом году, среди венгров ухудшилось отношение к украинским беженцам.

Сейчас только 17% венгров чувствовали бы себя хорошо, если бы по соседству поселились украинские беженцы. Тогда как каждый второй респондент (49%) чувствовал бы по этому поводу плохо.

Комплексное исследование внешнеполитических отношений, проведенное Policy Solutions, позволило оценить, как мир будет выглядеть в глазах венгерской общественности в 2024 году.

По словам авторов, цель исследования — показать, «как венгерское общество видит место страны в мире и как оно рассматривает ключевые международные проблемы, конфликты и действующих лиц».

Одно из неожиданных открытий Policy Solutions – что, хотя, по мнению большинства венгров, место страны на Западе, но поддержка западной ориентации среди членов правительства упала.

Согласно опросу, абсолютное большинство венгров считают, что Венгрия традиционно принадлежит Западу по ценностям, поэтому и в будущем нужно стремиться к западным партнерам. Лишь шестая часть (17 процентов) респондентов занимает противоположную позицию.

Вместе с тем, по сравнению с 2023 годом доля сторонников западной ориентации снизилась на 5 %. Доля отказавшихся увеличилась на 3 % по сравнению с 2023 годом.

По мнению четверти венгров (27 процентов), в интересах их страны сблизиться с Россией и отдалиться от Евросоюза.

При этом относительное большинство венгерского общества (43 процента) по-прежнему отвергает более тесное сотрудничество с россиянами. Спустя год существенных изменений в этом вопросе нет: доля пророссийских мнений увеличилась на один процент, а доля антироссийских мнений снизилась на два процента.Однако по сравнению с 2021 годом сторонников сближения с Россией вдвое больше – 27 процентов вместо 13 процентов. Правда, от России им нужны только энергоносители по приемлемым ценам. Согласно исследованию Policy Solutions, проведенному год назад, венгры считают главной целью защиту национального суверенитета (35 процентов), сотрудничество с нашими западными союзниками (29 процентов) и углубление отношений с соседними странами (29 процентов).

Исследование показывает, что венгры меньше всего предпочитают те внешнеполитические цели, которые приносят их стране меньшую прямую политическую или экономическую выгоду.

Наиболее важными для венгров являются австро-венгерские отношения. Для 85 процентов венгров поддержание тесного партнерства с Австрией является главным приоритетом. Это значительный рост на 11 процентов по сравнению с 2023 годом.

На втором месте по мнению почти трети опрошенных – сохранение хороших отношений с Германией. На третьем месте – как и в 2023 году – США (30 процентов), с уровнем упоминаний на три процента выше, чем год назад.

Последние места в приоритетах венгров занимают Украина, Россия , Южная Корея и Китай. В общем, Австро-Венгрия превыше всего.