21.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Социологи выяснили, что большинству украинцев близки левые идеи

Режим Петра Порошенко фактически уничтожил левое движение Украины, несмотря на то, что ценностные установки левой идеологии близки большинству украинцев.

Об этом во время круглого стола в Киеве заявил руководитель общественного движения «Студенческая республика», журналист Павел Викнянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание, что сопровождает репрессии этого режима – вульгарная декоммунизация, фактически уничтожение левого движения Украины. Последнее исследование «SOCIS» показало, что подавляющее большинство украинцев сочувствует и разделяет социал-демократическую, социалистическую, коммунистическую, зелёную идеологию.

То есть, это, с точки зрения оси координат – левые идеологии у подавляющего большинства украинских граждан, а эти люди вне политического процесса», – заявил Викнянский.

«Нам нельзя молчать, как бы оно ни было, кто бы не тянул со стороны, надо демонстрировать солидарность, вне зависимости от этих ограничений. Это не караоке, где мы обнимемся и споём хорошие песни про Д’Артаньяна, а движение небольшими шагами на встречу друг другу.

К чему нужно двигаться – я уверен, что идея о большом демократическом фронте за смену режима. Мы сами допустили, чтобы двоечники, троечники, негодяи и люди с нечистой совестью сейчас захватили нашу страну», – считает журналист.