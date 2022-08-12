Социологи выяснили, что думают европейцы о военной помощи Украине
Большинство европейцев считают, что Запад оказывает Украине недостаточно помощи.
Об этом свидетельствуют данные исследования YouGov.
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Большинство опрошенных европейцев считают, что Запад делает не достаточно, чтобы помешать России победить (от 53% до 76%). Испанцы гораздо чаще, так считают, чем другие страны -76%
Поляки больше, чем другие страны, доверяют США – 68% и Великобритании – 54% в правильности принятия решений в отношении Украины. Польша реже, чем другие страны, доверяют Франции -19% и Германии – 21%
В отличие от Польши, французы и немцы склонны доверять друг другу в отношении Украины. Франция оценивает Германию +11%, а немцы оценивают Францию +18%
Что касается оказания военной помощи, то 72% поляков говорят, что большой вклад внесли США, а 51% – Великобритания. Две трети -68% называют Польшу.
Что касается Франции и Германии, то только 16-18% поляков считают, что они внесли значительный вклад.
Германию критиковали на Западе за то, что она не предоставила Украине военной техники.
Отметим, что в Киеве не опасаются потерять военную поддержку Штатов и Великобритании после смены правительства в Лондоне и вероятного проигрыща демократов на осенних довыборах в Конгресс. У Зеленского обоснованно полагают, что такие стратегические вопросы, как поддержка киевского режима, определяются не сменяющими друг друга публичными политиками, а “глубинным государством” англосаксонских стран.
Так что России придется иметь дело с Украиной и через 5 и через 10 лет, поскольку в ресурсном соревновании со всем коллективным Западом на долгую дистанцию Россия проигрывает. Такое соревнование не выдержал даже куда более ресурсно обеспеченный СССР.
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