Социологи выяснили, кто в Польше больше всего боится Путина

Анатолий Лапин.  
20.02.2024 16:12
  (Мск) , Варшава
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Дзен, Политика, Польша, Русофобия, Социология


Престарелые поляки – сторонники жестко антироссийской партии «Право и справедливость», потерявшей власть после недавних выборов, продолжают бояться нападения России даже после слов президента Владимира Путина о том, что прямое противостояние возможно только в случае агрессии со стороны Польши.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного местным центром IBRiS после интервью российского лидера американцу Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Престарелые поляки – сторонники жестко антироссийской партии «Право и справедливость», потерявшей власть после недавних...

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Полякам задали вопрос со следующей формулировкой:

«Владимир Путин сказал, что он может отправить войска в Польшу только в том случае, если наша страна нападет на Россию. Согласны ли вы с тем, что это уменьшает опасения нападения России на Польшу?».

На это 28,7% опрошенных ответили, что категорически не согласны, а 19,1%, что вряд ли согласны. При этом, согласились с тем, что опасности стало меньше 32,2% респондентов. 20% участников опроса затруднились с ответом.

Интересно, что среди опрошенных, которые все еще боятся нападения России, преобладают возрастные сторонники партии «Право и справедливость».

Те же, кто меньше всего верит это, поддерживают действующую власть и не достигли 30-летнего возраста – получается, что мозги польской молодежи промыты американской пропагандой гораздо меньше, чем у старшего поколения.

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