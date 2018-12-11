Социологи выяснили, сколько жителей Украины не поддалось зомбированию

12.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Большинство опрошенных на Украине (62%) считают Россию «страной-агрессором». Противоположного мнения придерживаются 26% респондентов, еще каждый десятый не определился.

Соответствующие данные социологического исследования опубликовала львовская компания «Рейтинг».

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58% опрошенных считают, что Россия совершила «акт военной агрессии против Украины» во время инцидента с катерами ВМСУ возле Керченского пролива. Противоположного мнения 22% респондентов, еще каждый пятый не определился.

Решение о военном положении поддерживает только половина из тех, кто считает Россию агрессором.

При этом, решение ввести военное положение на 60 дней и по всей территории Украины поддерживают лишь 14%, не поддерживают – 76%.

Почти две трети опрошенных допускают, что Петр Порошенко хотел ввести военное положение на Украине на 60 дней с целью переноса президентских выборов.

22% оценивают вероятность наземного полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, 29% – как среднюю, 17% – как низкую. Каждый пятый считает, что нет никакой угрозы, каждый десятый не определился. Высший уровень угрозы вторжения видят респонденты на Западе и в Центре страны, ниже – на Юге и Востоке.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», исследование проводилось 4-10 декабря, опрошено 2000 человек.