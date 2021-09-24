Социологи зафиксировали раскол Украины по Минским соглашениям

24.09.2021 09:00 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Большинство украинцев считают, что Владимир Зеленский должен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным ради достижения мира в Донбассе.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно данным, полученным путём опроса более чем трёх тысяч человек, выяснилось, что 66,4% украинцев считают встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным необходимой для мирного урегулирования в Донбассе. Противоположного мнения придерживаются 28,6% украинцев.

Примечательно, что при этом только 50% украинцев считают необходимой встречу Владимира Зеленского с главами ЛДНР, причем только за счёт восточной и южной Украины, где такого мнения придерживается большинство граждан.

Вопрос о том, стоит ли Украине выполнять Минские соглашения, для трети (31,1%) украинцев оказался слишком «сложным» – они не смогли или не захотели дать однозначного ответа.

Среди тех, кто дал однозначный ответ, мнения разделилось поровну – 51,1% считают, что выполнять взятые на себя обязательства необходимо, а 48,9% занимают противоположную точку зрения.

При этом интересно, что мнения украинцев разделяются на прямо противоположные в зависимости от региона. Так, если на востоке Украины порядка 68% населения выступает за выполнение «Минска», в западных областях 62% украинцев уверены, что Киеву не стоит выполнять документ, подписанный ради мира в Донбассе.

Таким образом, можно считать, что треть украинцев за выполнения Минских соглашений, треть – против, и ещё треть «не определившихся».

Глава управления центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева пояснила, что нынешнее украинское общество не примет никакого решения по этому вопросу.

«О чём эти данные говорят? Если бы сейчас проходил референдум по данному вопросу, то мы получили бы полную неопределённость. Или разница была бы настолько незначительной, что другая половина не согласилась бы, чтобы на этом основании принимались какие-то решения», – пояснила она.