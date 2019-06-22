Социологи Зеленского не верят глазам: Днепропетровск за спикера Новороссии

22.06.2019, Москва, Игорь Петров

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев до сих пор популярен на своем бывшем избирательном округе в Днепропетровске и намерен вернуться из России как только будет такая возможность.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я вообще считаю, что все будет хорошо, что мы всех победим. Недавно приезжали ко мне из Днепропетровска ряд ребята, делали соцопросы по задаче штаба Зеленского по Днепропетровской области. Замеряли рейтинг кандидатов, как они пройдут.

Один из вопросов был – если не за этого кандидата, то за кого проголосуете? Они в шоке, говорят на твоём округе 48%, несмотря ни на что, написали твою фамилию.

К сожалению, невозможно баллотироваться сейчас, потому что я просто не доеду до ЦИК, ни одна партия меня не выдвинет. Но, как только будет возможность, я обязательно вернусь, и обязательно буду среди тех, кто будет наводить порядок на Украине.

А тем, кто продолжает стрелять на Донбассе, я хочу пожелать, чтобы они брали пример с Тымчука, чистили оружие тщательно-тщательно. Может пригодиться», – сказал Царёв.