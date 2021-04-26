Социологическая компания-иноагент констатировала незыблемость крымского консенсуса в РФ

26.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Подавляющая доля россиян (86%) стабильно поддерживает присоединение Крыма к России – этот показатель незначительно колеблется с 2014 года. Не поддерживают присоединение – 9%.

Это показало социологическое исследование организации-иноагента «Левада-центр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Количество сторонников «Крымнаша» не изменилось с прошлого года и уменьшилось на 2% по сравнению с 2014 годом, то есть в пределах статистической погрешности.

Среди респондентов, которые считают, что страна движется в правильном направлении, 95% в той или иной степени поддерживают присоединение полуострова. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, уровень поддержки присоединения меньше – 78%.

94% респондентов, одобряющих деятельность Владимира Путина поддерживают присоединения Крыма. Среди тех, кто не одобряет деятельность президента, уровень поддержки присоединения составляет 75%.

Несколько меньшая, но при этом так же стабильно высокая доля россиян считает, что присоединение Крыма принесло больше пользы для России, чем вреда – 69%. Пятая часть респондентов (18%) считают, что присоединение принесло больше вреда, чем пользы.

84% респондентов, которые считают, что страна движется в правильном направлении, уверены, что присоединение Крыма к России принесло стране больше пользы, чем вреда. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут плохо, так думают 54%.

79% одобряющих деятельность Владимира Путина уверены, что присоединение принесло стране больше пользы, 9% – больше вреда. Среди тех, кто не одобряет деятельность президента показатели составляют 50% и 34% соответственно.

16% россиян считают, что, присоединив Крым, Россия нарушила международные обязательства. 71% уверены – не нарушила. По сравнению с 2019 годом изменения в пределах статистической погрешности.

Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.