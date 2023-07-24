Социология: болгары горько сожалеют, что привели к власти заукраинских русофобов

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Свежие социологические исследования Института Гэллапа по Болгарии дали ошеломляющие результаты.

Согласно этим данным, подавляющее большинство болгар выступает против наращивания поставок оружия для Украины. Не согласно население и с заменой национальной валюты лева на евро.

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Следует заметить, что американский Институт Гэллапа занимается изучением общественного мнения на всех континентах, еще с 1935 года. Проводимые этой структурой соцопросы считаются наиболее авторитетными в мире. В чем однозначно нельзя заподозрить Институт со штаб-квартирой так это в симпатиях к России.

Местные аналитики и журналисты, обслуживающие интересы нынешней правящей верхушки страны, не торопятся с комментариями, поскольку опровергнуть опубликованную статистику они не в состоянии.

Вопрос об отношении к оказанию военной помощи Украине американские социологи поставили хитро: «Каково ваше отношение к усилению помощи украинской армии». Ответ большинства болгар можно трактовать и как общее отношение к начавшимся поставкам вооружений режиму Зеленского. И ответ этот однозначен.

78,1% жителей страны высказали своё резко отрицательное отношение к этой затее властей. Сторонников поддержки Болгарией ВСУ набралось лишь 20,4%.

Свои выкладки американские социологи сопроводили рекомендацией о необходимости «более активной и убедительной информационной компании». Не стану оценивать критерий «убедительности», а вот активности официальные болгарские СМИ проявляют более чем достаточно. Все телевизионные каналы и страницы интернет-сайтов буквально захлестнула проукраинская пропаганда…

Не менее обескураживающими для властей в Софии стали и другие результаты опросов, проведенных Институтом Гэллапа.

Активно продвигаемый проамериканскими местными политиками проект отказа от национальной валюты – лева, и переход на евро – отвергают 71,9% болгар.

Замечу, недавно парламент страны отклонил требования оппозиционной партии «Возрождение» о проведении общенационального референдума по вопросу перехода на общеевропейскую валюту. Свои подписи под требованием об организации такого всенародного обсуждения поставили более 400 тысяч граждан страны, чего, в соответствии с законом, вполне достаточно для проведения референдума, однако политики не захотели выслушать мнение собственного народа.

Почти половина болгар (49,4%) согласны с утверждением, что «посольство США оказывает существенное влияние на внутреннюю политику страны».

Что же касается двух партий евроатлантического толка – «Продолжаем перемены» и ГЕРБ, создавших коалицию и захвативших власть в государстве, избиратели высказались однозначно. Партию бывшего премьера Кирила Петкова «Продолжаем перемены» считают предателями и лжецами 63,9% опрошенных граждан. Для ГЕРБа этот показатель немного скромнее – 53,6%.

Социологи Института Гэллапа были вынуждены признать, что «более высокая популярность президента Болгарии Румена Радева по сравнению с другими политиками страны» – неоспоримый факт. И это при развернутой в местной прессе беспрецедентной компании травли болгарского президента. Прежде всего, ему инкриминируют нежелание втягивать страну в вооруженный конфликт НАТО и Российской Федерации и участвовать в поставках оружия Украине.

По результатам тех же опросов, 59,4% болгар не согласны с мнением, что Радев защищает российские, а не болгарские интересы, тех, кто согласен с таким мнением – 31,1%. Остальные находятся в раздумьях и отказались высказывать своё мнение. В любом случае поддержку более чем половины сограждан не имеет ни один из местных политиков.

Дорвавшиеся к рулю управления государством, правые партии осознают очевидную потерю доверия среди избирателей, и стремятся максимально ограничить полномочия президента и местные муниципальных властей. Очевидно, что на предстоящих осенью местных выборах, правым партиям не удастся получить большинство в городских советах. Не исключено, что мэры городов будут попросту игнорировать команды, поступающие из Софии.

Лидер партии «Продолжаем перемены» Кирил Петков даже потребовал внести изменения в Конституцию Болгарии. Цель этих предложенных изменений понятна: любой ценой удержаться у властной кормушки.

Однако Петков допустил большую ошибку, возжелав лишить болгар их главного праздника – Дня освобождения Болгарии. Он настаивает на переносе этого праздника на другую дату и совмещении ее с Днем славянской письменности.

Таким образом 3 марта, день, когда был подписан Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Османской империей, подаривший свободу Болгарии, может быть вычеркнут из праздничного календаря…

Негодование – слишком слабая эмоция, которой можно описать реакцию на святотатство большинства болгар. До настоящего народного бунта – осталось несколько шагов…