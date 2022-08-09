Социология: Большинство граждан России поддержит новое наступление на Киев

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Новости Украины

Большинство россиян продолжает поддерживать проведение Специальной военной операции на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службы Russian Field.

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«Мнение о том, что специальная военная операция России на Украине затянулась, поддержали 59% участников опроса службы Russian Field: 33% отмечают, что спецоперация «определенно» затянулась, еще 26% — что «скорее» затянулась. Обратного мнения придерживаются 28% респондентов, а 13% затруднились или отказались отвечать на этот вопрос.

При этом 41% опрошенных признались, что чувствуют «усталость от новостей о ходе военной операции на Украине», но большинство (56%) таких ощущений не испытывают», – приводит данные исследования «Коммерсант».

По мнению 30% респондентов, спецоперация на Украине продлится еще более года, 18% считают, что военные действия закончатся в течение года. На их завершение в течение полугода надеются 20% респондентов, и только 13% опрошенных оптимистично ждут окончания боевых действий в пределах одного-трех месяцев.

В том, что спецоперация проходит «определенно» или «скорее» успешно, уверены 62% россиян, обратного мнения придерживаются 19%, еще столько же затруднились ответить.

«В то же время почти две трети опрошенных мужчин (62%) не готовы лично принять участие в военных действиях на Украине, если им представится такая возможность, — это на шесть процентных пунктов выше показателей аналогичного опроса, проходившего во второй половине мая. О желании поучаствовать в спецоперации заявили 29% респондентов, причем чаще всего в этом признаются люди в возрасте от 45 до 59 лет (37%), тогда как среди мужчин от 18 до 29 лет таковых лишь 23%. Желающих помочь российским военным материально тоже не так много: 67% вообще не готовы жертвовать собственные средства в поддержку спецоперации, а 12% согласны тратить на это не более 1 тыс. руб. в месяц», – отмечается в статье.

В то же время общество поддерживает президента страны в проведении СВО.

«Решение Владимира Путина «завтра объявить о начале нового наступления на Киев» поддержали бы 60% респондентов, 26% выступили бы против. Примечательно, что почти такой же расклад социологи зафиксировали и при ответе на вопрос о гипотетическом решении президента уже «завтра» остановить спецоперацию и подписать мирное соглашение: 65% его бы одобрили, а 28% были бы против. В целом за продолжение военной операции высказались 52% опрошенных, а за переход к мирным переговорам — 38%. Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников спецоперации практически не изменилось: сейчас ее поддерживают 69% респондентов, обратного мнения придерживаются 23%, а еще 8% затруднились или отказались ответить», – резюмирует «Коммерсант».

В свою очередь либеральный политолог Алексей Макаркин признает: тот факт, что большинство россиян готовы одобрить два противоположных решения Владимира Путина — об остановке спецоперации и о начале нового наступления, — можно считать выражением доверия президенту.