Социология: Большинство украинцев обвиняет Россию, но воевать не планирует

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Новости Украины

По состоянию на первую декаду февраля 39% населения Украины считало, что угроза полномасштабного вторжения со стороны России или очень вероятна, или неизбежна.

Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с Центром политической социологии с 1 по 12 февраля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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34,3% опрошенных считают угрозу со стороны России очень вероятной, 4,3% – неизбежной. Еще 33% опрошенных склоняются к тому, что угроза со стороны России хоть и не велика, однако возможна. 7% опрошенных считают, что никакой угрозы нет.

Больше всего тезис о вторжении поддерживает население на западе Украины (49%). Тех, кто считает такую угрозу незначительной, больше всего среди жителей подконтрольных частей Донбасса (64%). Большинство тех, кто совсем не верит в угрозу агрессии со стороны России, проживает на Востоке (15%).

Среди избирателей четырех парламентских партий в реальность серьезной угрозы полномасштабной агрессии, инициированной РФ, верит электорат «Европейской Солидарности» (65%). Противоположного мнения придерживаются избиратели ОПЗЖ: в первой декаде февраля лишь каждый третий из них считал, что угрозы агрессии со стороны России вообще не существует.

Абсолютное большинство украинцев (61%) возлагают ответственность за рост угрозы войны на руководство России. Эту точку зрения разделяет большинство населения на Западе (84%), Юге (59%), Востоке (41%) и центральной части Украины (60%). Четверть граждан Украины считает, что вина лежит на руководстве Украины. Это мнение доминирует только на подконтрольной Украине части Луганской и Донецкой областей (53%).

Утверждается, что 44% русскоязычных украинцев считают, что именно Россия несет основную ответственность за нынешнюю напряженность.

Избиратели «Батькивщины» (68%), «Европейской солидарности» (84%) и «Слуги Народа» (72%) соглашаются с тем, что именно власти России ответственны за рост угрозы полномасштабных военных действий, тогда как для избирателей ОПЗЖ основными антагонистами являются руководство Украины (49%) и США (42%).

В случае обострения военного конфликта 43% опрошенных выступают против любых уступок России, даже при условии обещаний со стороны РФ прекратить агрессию против Украины. Такую позицию разделяет большинство респондентов во всех возрастных группах. Среди респондентов в возрасте до 30 лет почти вдвое меньше тех, кто готов отказаться от вступления Украины в НАТО по сравнению с респондентами в возрасте за 54 года.

Как на Западе (55%), так и на Юге (40%), Востоке (29%) и Центре (45%) большинство местного населения не готовы поддержать украинскую власть, если она решит для достижения мира пойти на уступки российским властям. Исключение составляет Донбасс, где большинство (52%) считают, что украинское правительство должно отказаться от вступления Украины в НАТО, поскольку это, по их мнению, может остановить агрессию со стороны России.

По сравнению с декабрем 2021 года на 5% возросло количество желающих присоединиться к добровольческим силам для противодействия военной агрессии РФ в случае нового вторжения в Украину. По состоянию на первую половину февраля 2022 года в общей сложности таких респондентов насчитывалось 14%. Еще 8% готовы защищать Украину в рядах вооруженных сил. 25% будут оказывать посильную невоенную помощь.

Таким образом совокупная доля тех, кто готов как-то помогать армии, составляет 48%. 14% вообще не верят в новое вторжение РФ (это на 9% меньше, чем три месяца назад).

8% будут только пытаться выжить, 3% – выедут за границу.