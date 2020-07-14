14.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Социология, Украина
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Социология: Население оценивает президентство Зеленского на «два с плюсом»


Украиной управляет группа «двоечников», которые не знают ответов на элементарные вопросы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Сергей Лозовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного компаниями Active Group и «Клуб экспертов».

По его итогам оценка деятельности президента Украины составляет в среднем 2,8 баллов из пяти.

«Страной управляет группа двоечников. Два, два с плюсом, больше не идет. Отсюда все происходящие на сегодняшний день негоразды, в частности письма, которые пишутся президенту – у каждого из нас в классе был двоечник, и мы помним, как ведет себя двоечник, когда у него спрашивают то, чего он не знает. Тупо стоит у доски, ковыряет носком пол, ответа от него не дождешься», – прокомментировал итоги исследования Лозовский.


Исследование проводилось с 10-го по 12-е июля методом телефонного опроса, в нем приняли участие тысяча респондентов.

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