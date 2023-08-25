Социология показала, что угроза российских ударов гасит воинственный пыл украинцев

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Украинское общество не готово идти на уступки России ради прекращения боевых действий.

Таковы данные соцопроса, проведенного фондом «Демократические инициативы», передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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Так, пойти на территориальные уступки готовы менее 5% украинцев. Пожертвовать перспективами членства в НАТО – 18%. На сокращение ВСУ (демилитаризацию) согласны порядка 13%, а предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации согласные не более 17–18% опрошенных.

Меняется картина, когда респондентам задали вопрос, что делать, если Россия усилит ракетные обстрелы украинских городов. В таком случае почти 42% украинцев считают, что нужно продолжать войну. Другая половина выбрала один из двух вариантов: пытаться заморозить конфликт, но не делать уступок России (20,7%), и начать переговоры (%).

Почти треть опрошенных не верит, что Запад существенно снизят поддержку Украины, если в ближайшие 3-4 месяца она не достигнет существенных успехов на поле боя. Противоположного мнения придерживается порядка 46% респондентов.

Опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 9 по 15 августа 2023 года. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Впрочем, следует оговорка, что дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Впрочем, популярный украинский паблик «ЗеРада», имеющий сотни тысяч подписчиков, сомневается, что украинцы настолько воинственны и объясняет, как проводятся опросы в современной Украине.

«- Алло, это Шевченко Тарас Петрович? – Да. – Мы проводим соц. опрос. Можете ответить? – Да. – Вы готовы признать российскими оккупированные территории (ст. 111 УК Украины. Не предполагает залога)? – Нет, конечно. – Записали. Чисто формирующий опрос, который должен продемонстрировать сплоченность народа в едином порыве. А если совсем честно, то большинство украинцев при разговоре вначале не готово к компромиссам, но через 5 минут диалога о планах на будущее, им становится грустно. Но признаться в том, что им будущее важнее, чем Мариуполь, очень неприятно и можно только реально близкому человеку», – описывает ситуацию паблик.