Социология русофобии: украинское общество выбирает войну

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Несмотря на тягости и лишения, большинство украинцев выступают за продолжение войны и отказ от мирных переговоров с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова, опубликованного киевским интернет-изданием «Зеркало недели», по заказу которого проводилось исследование.

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Абсолютное большинство респондентов (68.5%) считают невозможными примирение между Украиной и Россией. Из них 36,3% не видят никаких перспектив к примирению, а 32,2% выбрали ответ «Нет, при жизни нынешнего поколения примирение невозможно».

Данные опроса показывают достаточно серьезный уровень русофобии в украинском обществе. Более трети (34,6%) негативно относится ко всем без исключения гражданам РФ. 26,1% – негативно к тем, кто поддерживает российские власти и военную операцию на Украине.

Не хотят украинцы и мирных переговоров. Лишь 23,1% респондентов поддержали проведение прямых переговоров с Российской Федерацией для достижения мира. 13,3 затруднились с ответом, а большинство (63,9%) категорически против.

Не соглашаются опрошенные и к предложению ради мира вернуться к линии разграничения, существовавшей до 24.02.2022, а не к границам 1991 года. Большинство (66,8%) – против, а согласны лишь 17,2%.

«И власти непременно придется считаться с такими стремлениями украинцев», – резюмирует издание.

Опрос проводился с 28 апреля по 3 мая 2023 года методом face-to-face в 22 областях Украины и Киеве. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.