Социология сделала Порошенко Петром Пятым

03.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко опустился в рейтингах популярности политиков на пятое место, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил проживающий в Вене беглый экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов со ссылкой на результаты последних соцопросов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Сегодня опубликованы последние социологические исследования. Фигурант переехал на пятое место”, – написал он на своей страничке в соцсети.

И действительно, если верить результатам опроса, проведенного Центром “Социальный мониторинг”, если бы выборы президента состоялись на следующей неделе уровень поддержки первой пятерки потенциальных кандидатов был бы таким: Юлия Тимошенко – 13,4% среди всех опрошенных (18,6% от тех, кто определился и будет голосовать), Владимир Зеленский – 10,8% (15% ), Юрий Бойко – 8,5% (11,8%), Анатолий Гриценко – 8,1% (11,2%), Петр Порошенко – 7,7% (10,7%).

Таким образом опрос выявил явного лидера и четырех кандидатов, которые будут бороться за шанс пройти во второй тур.

Наибольший антирейтинг сегодня имеют Порошенко (никогда бы не проголосовали за него 51,9%), Тимошенко (28,9%), Бойко (24,8%) и Ляшко (22,8%).

Наибольший потенциал к росту рейтинга (называют вторым возможным кандидатом за которого могут проголосовать) имеют Гриценко 7,6%, Зеленский (6,5%) и Тимошенко (5,5%).

Основные черты, которыми, по мнению участников опроса, должен обладать следующий президент: способность остановить войну (55,9%), отстаивать интересы простых людей (44,5%), компетентность в экономике (44,1%), нетерпимость к коррупции (44%), умение управлять страной (40,1%).

Опрос проведен с 16 по 22 декабря 2018 года совместно Центром “Социальный мониторинг” и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.

Опрос охватил всю территорию страны (за исключением неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и регионом. Всего опрошено 2045 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах не превышают 2,2%. Уровень кооперации респондентов ( готовности отвечать на заданные вопросы) составляет 57%.

Именно последний показатель снижает достоверность результатов, делая их вероятность равной один к двум.