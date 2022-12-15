Социология украинского безумия: «Освободим Крым и вернем ядерный статус»

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Социологические опросы на Украине показывают, что большинство украинцев выступают за ядерный статус и возвращение потерянных территорий.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил директор Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже ни на какие уступки, ни на какие переговоры [не пойдем], ни к чему мы не придем. Мы просто освободим свои территории. Я слышал тезис: «У Украины уже нет шанса не освобождать Крым». Я с ним согласен. И сегодня 85 процентов украинцев считают, что только освобождение полной территории, Крым и Донбасс. Да, есть еще девять процентов, которые считают, что нужно вернуться к 24 четвертому февраля, что ЛДНР и Крым давайте забудем и не будем их трогать. До десяти процентов так считает», – заявил Антипович.

Он отметил, что в вопросе ядерного статуса украинцы разделились практически пополам, однако в последнее время появился небольшой перевес со стороны приверженцев этой идеи, о чём он сообщил с большим воодушевлением.

«Если в 2012 году, это еще до войны, до начала 2014 года, большинство украинцев не поддерживало восстановление ядерного статуса Украины, только четверть была за, то уже в начале войны в 2014 году эти цифры выровнялись. Условно 45 на 45, а 10% неопределенных. Так они шли до сегодняшнего дня, и сегодня мы имеем незначительное преимущество точки зрения о том, что за восстановление статуса ядерного государства. И чуть меньше 42-43% против этого. То есть люди, которые колебались, они перешли к точке зрения за восстановление ядерного статуса», – добавил социолог.

Кроме того, канал провёл свой опрос на улицах Львова.

«Реалистично то если выйдем на границы начала войны, наверное, это уже будет считаться победой. Хотелось бы границы 2014 года, но почему-то мне не верится», – ответила львовянка.

«Конечно, хотелось бы даже до Ростова-на-Дону, но как минимум то что было. С нашим единым Донбассом и Крымом», – сказала другая респондентка.

«Отдайте им всё, пусть не стреляют. А как? Все погибают, дети погибают. Пусть имеют», – считает ещё одна жительница Львова.

«Крым вряд ли вернём. Даже Америка не говорит про то. Просто Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон вернуть», – сказал львовянин.

Ещё один житель Львова сказал, что всё закончится подписанием Россией капитуляции под давлением ВСУ.

«И в капитуляцию не верю, и не вижу смысла составлять с ними какие-то мирные соглашения, все понимают, какое это мирное соглашение будет», – прозвучало еще одно мнение.

«Пока не вернём всё, это будет всё равно замороженный конфликт. Закончится каким-то мирным договором, но это всё будет не долгосрочно, нужно будет думать о какой-то демилитаризации России и лишения её ядерного статуса», – ответил львовянин.

В целом же большинство высказалось, что победа будет после возвращения всех территорий, при этом одна из респонденток предсказала, что это случится уже в следующем феврале.